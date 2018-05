L’evoluzione del Data Scientist

Il machine learning è diventato il centro di sviluppo dell’AI, con maggiore enfasi sul calcolo. Poiché il processo di creazione degli algoritmi è diventato più semplice e le applicazioni per la tecnologia AI sono cresciute, ai Data Scientist si richiedono nuove competenze e nuovi ruoli. Fino a qualche tempo la differenza tra i modelli statistici e le reti neurali era minima. Recentemente, però, le reti neurali hanno subito un rapido sviluppo tale da supportare molti livelli: il deep learning, si occupa dello sfruttamento efficace e innovativo di dati non strutturati come testo, voce, immagini e video. Con questa evoluzione nasce la necessità per i Data Scientist di acquisire nuove competenze.

Ecco alcune nuove competenze da sviluppare:

Cross knowldege: il Data Scientist è chiamato, con l’avvento delle reti neurali, a estendere la sua comprensione del problema, prima di sviluppare un algoritmo risolutivo. Ha bisogno, quindi, di confrontarsi con qualcuno esperto del settore, attuare delle tecniche di problem solving , prima ancora di creare un algoritmo ad hoc.

Selezionare le informazioni più importanti: il Data Scientist trasforma la quantità dei Big Data in qualità, estrapolando quelle più rilevanti per il proprio tipo di business. Questo consente all'azienda di strutturare strategie solide basate su dati reali. Grazie anche all'integrazione con l'AI, i modelli divengono sempre migliorabili, replicabili e aggiornati.

Creazione di modelli: il Data Scientist diventa il creatore di modelli che possano essere replicati non solo in un settore, ma con le dovute varianti, in tutta l'azienda. I dati offrono un'esperienza unica

Implementazione: implementare un algoritmo dedicato o integrarlo in una soluzione come Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, diviene un'operazione che richiede la collaborazione tra il Data Scientist e l'IT, perchè tutte le componenti del sistema possano funzionare al meglio. Integrato naturalmente nella soluzione c'è PowerBI il sistema di business intelligence, riconosciuto leader dal Quadrante di Gartner.

