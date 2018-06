L’IoT a vantaggio di 3 Industry

In un momento di rapida trasformazione ed innovazione del mercato, l’IoT si distingue come un potenziale punto di svolta, ed è solo agli inizi.

Sebbene sia più utile in alcune Industry che in altre, la sua portata si estende ulteriormente rispetto a quanto molti realizzino, Ecco alcuni modi in cui sta facendo la differenza.

Ecco alcune Industry in cui l’IoT sta rivoluzionando il business:

Elettronica di consumo

Gran parte delle funzionalità dell’IoT riguarda macchinari industriali, robot collaborativi – o cobots. Ci sono già una miriade di dispositivi consumer basati sull’ IoT sul mercato, e sicuramente ci sarà ancora molto altro. La domotica è un perfetto connubio tra funzionalità IoT e software di gestione avanzati, così da avere tutto sotto controllo con semplicità.

Health Care

L’intero settore dell’health care è in prima linea nell’implementazione dell’IoT. I risultati ottenuti sono così alti e performanti sui sistemi hardware e software dell’ospedale medio, è facile capire perché i progressi nel campo dell’IoT procedano rapidi e ci siano ben poche resistenze ad abbracciare la nuova tecnologia – e ci sono molti nuovi sviluppi in arrivo. Dallo screening predittivo, all’imaging basato sull’AI, ai wearable dedicati al fitness sempre più precisi.

Manufacturing

Il Manufacturing è stato uno dei primi ad adottare la tecnologia nel proprio settore. Questo ha permesso un notevole sviluppo non solo della supply chain, ma della strategia produttiva. Ogni modello è digitalizzato, migliorabile e poi mettibile in produzione, ma mantenendo in archivio tutto lo storico senza ingombrare spazio grazie allo storage in cloud.

L’IoT è impiegato anche nel Field Service, di una soluzione come Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, nella predictive maintenance, in cui la manutenzione dei macchinari viene programmata evitando interruzioni degli impianti, diminuendo la probabilità di un guasto inaspettato.

Altra funzionalità importantissima legata all’IoT, presente in Dynamics 365 for Finance and Operations è la gestione efficace del WMS e della logistica.

