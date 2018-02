L’IoT e AI a servizio di field e customer service

In questi mesi stiamo assistendo ad un rapido sviluppo e una diffusione costante dell’IoT e dell’AI all’interno delle aziende. I processi si snelliscono, le strategie si affinano, ma, in particolar modo, nel campo del Field Service si sta assistendo ad una vera rivoluzione.

Alcuni strumenti e funzionalità di IoT e AI per il field service:

– Riconoscimento per immagini

L’AI utilizzerà il riconoscimento per immagini per semplificare il processo manutentivo, sia che si tratti di correzione delle interruzioni, manutenzione preventiva o installazioni specifiche. AI può aiutare il tecnico a identificare le parti necessarie per la riparazione e ordinarle, o registrare quali parti sono state consumate come parte dell’ordine di lavoro e inserire automaticamente un ordine per ricostituirle. Il riconoscimento delle immagini ha un enorme potenziale per aumentare la precisione del rappresentante sul campo durante tutto il ciclo di vita dell’asset service.

– Organizzare le risorse

Le aziende oggi vogliono essere informate e prescrittive su ciò che i loro tecnici fanno in ogni fase dell’ordine di lavoro, non solo per motivi di conformità, ma anche per quanto riguarda formazione e sicurezza. Grazie all’IoT, che con la sua connettività arriva in ogni singolo ambiente e all’intelligenza artificiale che analizza il lavoro dei tecnici per sviluppare una serie di best practice che fungano sia da formazione per le risorse che da case history. Questo supporta anche il customer service, garantendo una puntualità di intervento e la conservazione dello storico di ogni cliente.

– Customer service

La visione del futuro è questa: AI e IoT integreranno gli esseri umani e le macchine per renderli più efficienti, reattivi e orientati al cliente. E, contrariamente alle paure, l’intelligenza artificiale non sostituirà i tecnici umani. Il focus sarà aumentare l’efficienza dei tecnici sul campo grazie all’AI, che analizzerà i dati, le esperienze di risoluzione dei problemi supportando l’intelligenza umana. Il customer service non si limita più solo alla riparazione e al mantenimento, ma offre l’opportunità di costruire una relazione con il cliente fidelizzandolo. Ciò che ne consegue è la trasformazione del tradizionale customer service in un’industria orientata al cliente e senza attesa.

– Microsoft Dynamics 365 for Field Service

La soluzione Microsoft Dynamics 365 for Field Service offre il primo passo verso questo scenario futuro, consentendo già oggi il forte collegamento dei tecnici sul campo con la base dati aziendale e l’utilizzo di tante delle tecnologie disponibili.

