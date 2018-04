L’IoT e l’impatto sul CRM

L’IoT viene definito come “uno sviluppo di Internet in cui gli oggetti quotidiani hanno connettività di rete, permettendo loro di inviare e ricevere dati.” Gli oggetti quotidiani, dai dispositivi indossabili come gli orologi intelligenti agli elettrodomestici come i frigoriferi alle automobili, saranno dotati di sensori in grado di connettersi a Internet, creando un mondo completamente connesso. Questi dispositivi invieranno e riceveranno dati e condivideranno aggiornamenti via Internet con altri dispositivi. I fornitori di CRM vorrebbero cogliere questa opportunità utilizzando gli enormi volumi di dati creati da prodotti intelligenti per migliorare le relazioni con i clienti.

Questo obiettivo di business diviene fondamentale e grazie ad una soluzione come Microsoft Dynamics 365 in cui le funzionalità di ERP e CRM sono integrate, la customer experience e la customer satisfaction cambiano radicalmente.

In che modo l’Internet delle cose avrà un impatto sul CRM?

Le persone cominciavano a pensare che il CRM fosse diventato obsoleto in quanto non forniva dati rela time sulle piattaforme di social media. Tuttavia, l’IoT ha iniettato nuova vita nel CRM. Gartner prevede che “il CRM sarà al centro delle iniziative digitali nei prossimi anni poiché le aziende cercano di creare interazioni più mirate in un ambiente multicanale”. Con i progressi in IoT, il CRM è pronto a cambiare il panorama del business.

Dynamics 365 fornisce funzionalità integrate con l’IoT per il CRM:

1. Regolare i prezzi in base alla domanda

E’ possibile ottenere i dati in tempo reale sulla disponibilità dei prodotti e usarli a vantaggio dell’azienda cambiando i prezzi istantaneamente, per ottenere un vantaggio sui concorrenti. Allo stesso modo, è possibile aumentare i prezzi quando la domanda supera di gran lunga la fornitura.

2. Promozioni di marketing personalizzate

Con tutti i dati messi a disposizione dall’integrazione non solo con IoT e Power BI è possibile scoprire quali siano i clienti interessati all’acquisto di quali prodotti e progettare le campagne e promozioni di marketing tenendo presenti i loro gusti e preferenze. Ciò aumenterà l’efficienza e determinerà il ROI desiderato poiché la targetizzazione dei clienti diviene molto specifica e mirata.

3. Analisi in tempo reale

Anziché aspettare che i dati arrivino e analizzarli per adottare misure correttive, l’IoT può fornire risultati in tempo reale su campagne di marketing, prezzi e promozioni della concorrenza. Ciò consentirà ai team di marketing e vendita di adattarsi rapidamente alle tendenze prevalenti del mercato. Ora, non ci saranno ritardi nella raccolta di dati e nella creazione di strategie utilizzabili.

4. Customer service IoT integrato

Risolvi il problema del cliente prima che lo sappia. Poiché i dispositivi saranno collegati a Internet in qualsiasi momento, è possibile rilevare automaticamente i malfunzionamenti e intraprendere le azioni necessarie. Ciò renderà il servizio clienti senza problemi.

5. Migliora la fidelizzazione del cliente

L’IoT può essere sfruttato per tracciare il comportamento dei clienti. Anticipare i possibili reclami dei clienti è possibile: l’IoT, grazie anche all’integrazione con Field Connected Service, i problemi vengono segnalati e risolti ancora prima che il cliente possa aprire una segnalazione. Questo fidelizza il cliente, garantendo un customer service di prima qualità

