Lo Spring Update 2018 di Microsoft Dynamics 365 – Volume 1

In uscita ad aprile, questo Spring Update release sviluppa e migliora le caratteristiche della soluzione di Casa Redmond.

Da sempre attenta alla digital transformation Microsoft Dynamics 365 offre una gamma di importanti novità e soluzioni per il business, per migliorare l’operatività strategica quotidiana.

Ecco le novità per il modulo Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations:

La versione Spring ’18 di Dynamics 365 for Finance and Operations offre miglioramenti in termini di prestazioni, manutenzione, affidabilità ed estensibilità del sistema. Offre inoltre nuovi modi di integrazione con altri prodotti Dynamics 365 e aggiunge alla suite di strumenti di produttività aziendale. I punti salienti di questa versione includono:

Passaggio alla piattaforma gestita da Microsoft e aggiornamenti dei report finanziari, per migliorare l’affidabilità e la disponibilità del servizio, nonché per garantire che i clienti abbiano gli ultimi miglioramenti e possano trarre vantaggio dalle funzionalità di scalabilità del cloud .

e aggiornamenti dei report finanziari, per migliorare l’affidabilità e la disponibilità del servizio, nonché per garantire che i clienti abbiano gli ultimi miglioramenti e possano trarre vantaggio dalle funzionalità di scalabilità del . Cambiare l’approccio alla personalizzazione passando dall’ over-layering all’abilitazione dell’estensione senza codice. Le estensioni consentono a Microsoft di eseguire operazioni di aggiornamento senza causare interruzioni nel servizio ai clienti, riducendo al minimo l’impatto e i costi delle versioni successive. E’ stata aggiunta la possibilità di incorporare PowerApp nelle pagine dei moduli Finance and Operations e la possibilità di aggiungere campi personalizzati senza scrivere codice.

all’abilitazione dell’estensione senza codice. Le estensioni consentono a di eseguire operazioni di aggiornamento senza causare interruzioni nel servizio ai clienti, riducendo al minimo l’impatto e i costi delle versioni successive. E’ stata aggiunta la possibilità di incorporare nelle pagine dei moduli e la possibilità di aggiungere campi personalizzati senza scrivere codice. Capacità di integrazione dei dati sincronizzati utilizzando progetti personalizzabili. I modelli standard possono essere utilizzati per creare progetti di integrazione personalizzati, in cui è possibile mappare ulteriori campi e entità standard e personalizzati per regolare l’integrazione e soddisfare esigenze aziendali specifiche. Viene fornita una nuova funzionalità di integrazione dei dati tra le funzionalità di Finance e Operations e le funzionalità di Dynamics 365 for Field Service , Dynamics 365 forTalent e Dynamics 365 for Project Service Automation.

e e le funzionalità di , e Strumenti di Lifecycle Services (LCS) che rendono più semplice per i clienti ottenere supporto quando ne hanno bisogno, tra cui:

o Miglioramento della funzione che fornisce risultati di ricerca più pertinenti e riduce la necessità per i clienti di inviare casi di supporto aiutandoli a trovare la soluzione prima di inoltrare un caso.

o Possibilità di segnalare un’interruzione della produzione, fornendo un canale rapido ed efficace per l’escalation dei problemi all’assistenza Microsoft se i servizi in un ambiente di produzione sono degradati o non disponibili.

Applicazioni di intelligence che analizzano i processi e i dati aziendali dei clienti e forniscono in modo proattivo approfondimenti e raccomandazioni. Questi includono consulente di ottimizzazione e credito e collezioni.

che analizzano i processi e i dati aziendali dei clienti e forniscono in modo proattivo approfondimenti e raccomandazioni. Questi includono consulente di ottimizzazione e credito e collezioni. Miglioramenti alla collaborazione dei fornitori ( vendor Collaboration ) e agli strumenti di gestione del magazzino, consentendo ai clienti di ottimizzare e accelerare le operazioni aziendali.

) e agli strumenti di gestione del magazzino, consentendo ai clienti di ottimizzare e accelerare le operazioni aziendali. Investimenti nelle funzionalità di globalizzazione, gestione e contabilità del progetto, configurazione migliorata senza codice e possibilità di tradurre documentazione (formati .docx e .html) utilizzando Dynamics Translation Service (DTS).

Se vuoi saperne di più sulla Spring Realese di Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations