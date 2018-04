Lo Spring Update 2018 di Microsoft Dynamics 365 – Volume 2

Oltre alle novità per Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, molte sono quelle che troviamo negli altri moduli.

Ecco le novità dei moduli più importanti:

Dynamics 365 for Customer Service

La versione Spring ’18 fornisce miglioramenti in fatto di user experience, prestazioni, produttività degli sviluppatori e conformità tra l’hub del customer service, Dynamics 365 Portal, Voice of the Customer (VoC) e Unified Service Desk.

Dynamics 365 Portal può essere utilizzato per creare portali web ospitati sul cloud per un pubblico esterno. Dynamics 365 Portal consente la ricerca all'interno degli allegati e include il debug migliorato per gli sviluppatori.

Unified Service Desk per canali di comunicazione consolidati su un'unica interfaccia . La release Spring '18 include un analizzatore di best practice per le personalizzazioni e identifica i difetti per aiutare a costruire e implementare personalizzazioni ed estensioni efficienti. I personalizzatori possono anche ospitare pagine di Customer Service Hub e integrare i flussi dei processi di business all'interno di Unified Service Desk (solo anteprima pubblica). Voce del cliente per i miglioramenti per la creazione di sondaggi e l'analisi del feedback. Voice of the Customer include la cancellazione a cascata dei sondaggi, i miglioramenti della traduzione dei sondaggi, la capacità di inserire dinamicamente le risposte alle domande e le funzionalità di analisi migliorate con il pacchetto di contenuto Voice of the Customer Analytics per Power BI.

Dynamics 365 for Field Service. La versione Spring ’18 dell’applicazione Field Service include miglioramenti della pianificazione e ottimizzazione delle risorse, miglioramenti di GDPR e accessibilità e una nuova esperienza utente con l’applicazione basata sul framework Unified Interface.

L’app Field Service funziona in tandem con l’applicazione del customer service per aiutare le organizzazioni a gestire i team di assistenza sul campo. L’app Field Service include queste funzionalità:

Gestione degli ordini di lavoro.

Pianificazione, spedizione e instradamento dei tecnici sul campo presso i siti dei clienti.

Gestione di riparazioni e resi. (Connected Field Service IoT)

Gestione delle scorte.

App mobile per tecnici sul campo.

Dynamics 365 for Project Service Automation. La versione Spring ’18 di Project Service include funzionalità di determinazione del prezzo multidimensionale, miglioramenti GDPR e accessibilità e una nuova esperienza utente con l’app basata sul framework Unified Interface.

Conformità

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) – Gli investimenti soddisfano i requisiti della legge europea sulla privacy.

Miglioramenti dell’accessibilità

Applicazione di Project Service Automation

Costruito sul framework di interfaccia unificata.

Common Control Framework (CCF).

Dimensioni di prezzo personalizzate per il prezzo delle risorse.

Priorità delle dimensioni e contesto delle dimensioni per la risoluzione.

Marchi di prezzo e ribassi.

Griglia modificabile della struttura di ripartizione del lavoro (WBS) con visualizzazione Gantt.

Immissione di tempi e costi estensibili.

Pianificazione delle risorse universale per il servizio di progetto

Pianifica vista elenco schede.

Miglioramenti alle app di Project Service

L’app Project Service aiuta i team di vendita e consegna a coinvolgere i clienti ea fornire progetti fatturabili in tempo e nel budget. Il servizio di progetto aiuta le organizzazioni: