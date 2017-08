Manufacturing 4.0: Big Data e Cortana Suite per la produttività

Cortana Intelligence Suite fornisce strumenti di analisi avanzati in ambiente cloud di Microsoft Azure. A partire da un’archiviazione di dati (Big Data) collocati anche in ambiti diversi, Cortana grazie a componenti avanzati combinabili anche secondo passi parametricamente definibili, consente di generare analisi predittive di comportamento. Da qui si può procedere con la creazione di una soluzione di garanzia della qualità ed ottimizzazione per la produzione. Le analisi predittive realizzate consentono infatti di identificare ed individuare immediatamente comportamenti anomali e linee di tendenza che possono condurre a mancate ottimizzazioni piuttosto che a problemi operativi.

L’integrazione nativa con Power BI snellisce questi processi di gestione, analisi e utilizzo dei dati prodotti, grazie alla creazione di dashboard, report e statistiche.

Personalizzazione

Il cliente e il fornitore possono configurare offerte, prodotti e contenuti da condividere. In un mercato sempre più puntuale ed esigente, le richieste di ogni cliente seguono di pari passo. Essere pronti ad un’analisi on time dei Big Data per trasformarli in dati utili per l’azienda diviene fondamentale e Cortana Intelligence Suite, è il tool adatto per rispondere a queste esigenze di business

Cortana Intelligence Suite offre strumenti di analisi avanzati tramite Microsoft Azure grazie a elementi componibili per generare un vero e proprio modello articolato di analisi e simulazione; questi elementi essenziali permettono la creazione di una soluzione personalizzata sulle specifiche esigenze aziendali.

Previsione della domanda

Implementa strategie di prezzo di valore e massimizza i profitti utilizzando i modelli di previsione della domanda in base ai dati storici. Grazie al tracking degli ordini, al tracciamento dei dati accumulati Cortana è in grado di compiere un’analisi e una predizione dell’offerta futura. Un algoritmo di ottimizzazione dei prezzi impiega, quindi, il modello per prevedere la domanda in ogni punto del disegno di distribuzione logistica, proporre diversi prezzi tenendo conto dei vincoli di business per massimizzare il profitto. La soluzione può essere personalizzata per analizzare e simulare vari scenari di prezzo.

Controllo Qualità

Identifica in modo proattivo eventuali errori, rallentamenti e potenziali guasti della linea di produzione prima che si verifichino attraverso la combinazione di sistemi di test esistenti e di analisi aziendali dettagliate della causa dei malfunzionamenti.

I sistemi di garanzia della qualità consentono alle aziende di prevenire difetti durante i loro processi di produzione e consegna di beni o servizi ai clienti. Costruire un sistema che raccolga i dati e individui i problemi potenziali lungo una qualunque linea di produzione può offrire enormi vantaggi. Ad esempio, nella produzione digitale, la garanzia della qualità in tutta la linea di montaggio è imperativa. Identificando i rallentamenti e i possibili guasti prima che si verifichino è utile per aiutare le aziende a ridurre i costi migliorando la produttività.

Predictive Maintenance

Nel settore Manufacturing, la suite diviene di primaria importanza per quello che riguarda la manutenzione predittiva, integrata in Dynamics 365 for Finance and Operations Enterprise Edition per garantire il corretto funzionamento dei macchinari e degli impianti produttivi.

Grazie all’integrazione con la tecnologia IoT, il sistema è in grado effettuare una predizione sul momento più corretto e più adatto in cui effettuare una manutenzione. Questo approccio permette risparmi sui costi di manutenzione preventiva sia di routine sia basati sul tempo od utilizzo delle risorse, perché le attività sono eseguite solo se giustificate.

Programmare la gestione della manutenzione correttiva, permette di evitare guasti inaspettati alle apparecchiature, pianificando il momento ideale per l’intervento manutentivo, evitando stop inutili e aumentando la sicurezza degli impianti stessi.

