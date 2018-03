MHT acquisisce la Silver Cloud Platform

MHT raggiunge la Silver Cloud Platform confermando la sua expertise per quanto riguarda Microsoft Azure e i servizi cloud di Casa Redmond.

La competenza Microsoft Cloud Platform consente di soddisfare la crescente domanda di infrastrutture e soluzioni software-as-a-service basate su Microsoft Azure.

Per qualificarsi MHT ha dimostrato di avere effettuato performance di qualità secondo i criteri fissati su Azure, passato le valutazioni tecnologiche, e fornito dei riferimenti che dimostrino un’implementazione di progetti cloud e referenze di clienti soddisfatti.

“Questa competenza Microsoft Silver Cloud Platform mette in mostra le nostre competenze del mercato tecnologico attuale e dimostra la nostra conoscenza dei prodotti e dei servizi Microsoft“, afferma Stefano Pizzolato, CSO MHT “Il nostro piano è di accelerare il successo dei nostri clienti fornendo strumenti innovativi basati sul cloud per aiutarli a migliorare la loro produttività e misurare le prestazioni organizzative”.

La competenza Cloud Platform è stata progettata per i partner per capitalizzare la crescente domanda di infrastrutture e software as a service (SaaS) basati su Microsoft Azure. L’azienda con la competenza Cloud Platform potrà beneficiare di un supporto cloud, servizi di pianificazione su Azure, credito sponsorizzato Azure, supporto diretto partner, idoneità a distribuire determinati software aziendali locali su Microsoft Azure e accesso alla roadmap della piattaforma cloud.

Pronti per nuovi achievement, go MHTeam!