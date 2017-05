MHT agli “European Business Awards”

Il premio da nove anni promuove l’eccellenza, l’innovazione e il know-how aziendale tra le imprese di 30 Paesi del panorama europeo.

In corsa per la categoria “The Award for Customer Focus” agli EBA 2014-2015, MHT è stata scelta dall’organizzazione European Business Awards per la crescita ottenuta negli ultimi anni, per le prospettive di mercato ma soprattutto per l’attenzione che abbiamo dimostrato nei confronti dei clienti.

150 giudici provenienti dal mondo del business, dalla politica e dei media ogni anno valutano le imprese selezionate, decretando le più meritevoli.

Il concorso si divide in 3 step:

1. National Champions

Per ogni Paese, vengono selezionate tra le 15 e le 50 imprese.

2. Ruban d’Honneur Recipients

Un gradino in più per le aziende “National Champions” che vengono nominate Ruban d’Honneur, aggiudicandosi il diritto a partecipare alle selezioni per l’ultimo e più importante step di valutazione. Il secondo step prevede la realizzazione di un video aziendale che viene non solo esaminato dai Giudici ma anche condiviso sui media e valutato dal pubblico.

3. Face to Face Judging Presentations

L’ultima e più importante fase prevede una presentazione faccia a faccia tra i Manager delle aziende e 5 giudici designati per ogni categoria, seguito da una question time.

Per saperne di più scrivi a marketing@mht.net o chiama il numero verde 800278078