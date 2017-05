MHT al Microsoft Forum 2017: digital transformation e modelli di business 4.0

MHT anche per quest’anno è stata Diamond Sponsor, insieme ad Engineering, dell’evento più importante per i decision makers e i leader del mercato italiano dell’information technology e dei players più attenti all’onda digitale.

In un mercato che continua ad evolvere, in cui il focus sull’innovazione diviene un’esigenza sempre più stringente da parte delle aziende, MHT ha portato delle soluzioni digitali e due case history di successo basate sul SaaS Dynamics AX e Dynamics CRM

Franco Coin, CEO MHT, ha fatto un’introduzione sull’importanza del lean thinking e della digital transformation, e di quanto sia importante il cambiamento che l’industry 4.0 sta apportando in settori come il Manufacturing. Il nostro cliente Somec, nella persona del CFO e AD di Venezia Holding, Alessandro Zanchetta ha illustrato gli straordinari risultati raggiunti grazie all’implementazione di Dynamics AX, per la gestione del WMS, la gestione delle commesse. Inoltre, Somec ha deciso di affidarsi alle competenze del team di BI di MHT, per una gestione qualitativa dei Big Data, sfruttando al meglio le potenzialità degli Analytics per una strategia di successo.

Il caso Inail, in collaborazione con Engineering, è un progetto dedicato alla digitalizzazione della PA, grazie a Microsoft Dynamics CRM, la soluzione agile e orientata ad una customer experience a tutto tondo. Engineering ed MHT hanno lavorato in team per la gestione in cloud di soluzioni flessibili per gli addetti ai lavori e user friendly per i clienti, ottenendo massima efficacia.

