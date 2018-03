MHT al Modern Manufacturing Day della Microsoft Digital Week

Il 14 marzo l’MHTeam ha partecipato al Modern Manufacturing Day, la giornata dedicata al settore manifatturiero della Microsoft Digital Week.

Abbiamo contribuito con due breakout session e uno speech nella Sala Plenaria, ovviamente a tutta innovation!

La breakout session mattutina ha visto come speaker il nostro Andrea Cisolla, Pre-Sale Manager MHT, che ci ha illustrato le potenzialità del Customer Service e del modulo Marketing in versione 4.0, nell’ambito di Microsoft Dynamics 365. Il Customer Service è diventato punto focale di accelerazione per il business per incontrare le esigenze del cliente grazie alle nuove tecnologie come IoT, Machine Learning e AI. Grazie a queste tecnologie, il Field Service ha subito uno sviluppo radicale: l’intervento diviene puntuale e preciso, aumentando la qualità non solo del Customer Service, della Customer Experience, ma anche della fidelizzazione del cliente.

Nel primo pomeriggio insieme al nostro cliente Irritec, con Giuseppe Pitarresi, CIO e Giulia Giuffrè, Strategic Marketing Manager, in Sala Plenaria, abbiamo presentato la nostra case di successo. Grazie all’implementazione di Microsoft Dynamics AX, l’azienda siciliana che si occupa di impianti e componenti per l’irrigazione ha potuto supportare la propria espansione sul mercato internazionale. L’azienda è molto attenta non solo alla green economy, ma anche alla digital transformation, e col nostro supporto consulenziale, sta rapidamente avanzando verso un’innovazione sempre più profonda.

La breakout session pomeridiana ha visto come speaker il nostro Marco Auddino, CTO MHT, che si è addentrato nei meandri del Future Manufacturing, parlando di IoT, Big Data, Machine Learning e AI. Queste tecnologie sono molto più diffuse nella quotidianità della nostra vita di quanto possa sembrare. Ma quali sono i vantaggi per il business? Nel Manufacturing, per esempio, queste tecnologie supportano la predictive maintenance, garantendo un continuo funzionamento della catena produttiva, evitando guasti e complicanze.

Grazie a tutti per la collaborazione e la partecipazione!

