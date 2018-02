MHT alla Microsoft Digital Week di Milano

Dal 12 al 18 marzo Milano diventerà capitale della digital transformation grazie alla Milano Digital Week: 7 giorni all’insegna dell’innovazione, del business e del networking dedicato al confronto sul futuro del mercato e delle strategie più efficaci.

In questo contesto, Microsoft, con la collaborazione dei propri Partner, ha deciso di organizzare la Microsoft Digital Week, dove verrà presentato il meglio dell’industry 4.0 e della digital transformation.

Ogni giorno della settimana “digitale” sarà dedicato all’approfondimento di un particolare settore dell’Industry con keynote, speech e business networking.

Il 14 marzo sarà la giornata dedicata al Manufacturing, e MHT, porterà la propria ventennale expertise nel settore e sarà presente con uno speech sul tema. Le nuove tecnologie, stanno trasformando completamente il settore manifatturiero, e per supportare questo cambiamento è necessaria una piattaforma come Microsoft Dynamics 365 e un approccio consulenziale e tailor made di MHT.

Per scoprire le nostre soluzioni sul Manufacturing, ci vediamo il 14 marzo al nostro stand, non mancate!