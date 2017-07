Un evento all’insegna della digital transformation

Il 10 maggio si è svolto l’evento MHT dedicato alla digital innovation e alla soluzione Microsoft Dynamics 365 per accelerare il business. La giornata, sulle rive del Lago di Garda, in una location esclusiva, si è svolta con una sessione plenaria mattutina in cui il nostro Marco Auddino, MHT CTO, ha illustrato le potenzialità di Dynamics 365 che coniugando le funzionalità di un ERP e di un CRM è in grado di supportare ogni tipo di business. La vera rivoluzione della nuova versione consiste nell’essere più smart ed agile, grazie alla sua suddivisione in applicazioni modulari di processo. Ogni modulo da Dynamics 365 for Operations, Sales, Customer Service a Field Service e Project Automation è integrabile con l’altro, ma nel contempo, indipendente per creare una suite unica nel suo genere.

Nel pomeriggio le tre sessioni verticali parallele hanno messo in luce le potenzialità di Dynamics 365 for Operations, Customer Management & Services, BI, Sharepoint & Office365.

Marco Auddino, MHT CTO, ha diretto i lavori della sessione dedicata a Dynamics 365 for Operations, approfondendo come siano cambiate le funzionalità nelle diverse release della soluzione Microsoft Dynamics AX e delle importanti novità, con un highlight sull’architettura della nuova release.



Roberto Butinar, MHT Product Manager BI, ha illustrato le potenzialità del tool di business intelligence Power BI, integrato nella soluzione Dynamics 365, sottolineando l’importanza di trasformare i Big Data in “Quality Data”, per essere sempre on time e on budget rispetto alle richieste del mercato e dei clienti. A ciò si è aggiunta una panoramica sui tool di condivisione e produttività Sharepoint e Office 365, per avere tutto nel medesimo luogo.



Andrea Cisolla, MHT CRM Solution Architect, è stato lo speaker della sessione verticale dedicata a Customer Management & Services, CRM e tutte le novità di quel modulo. Una overview dalla project service automation al connected field service, per permettere di innovare e accelerare i processi customer oriented.

