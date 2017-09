MHT e i vantaggi di SharePoint

La digital transformation è ormai una realtà, e questo significa che le aziende devono promuovere una spinta interna di cambiamento per rispondere alle esigenze di condivisione real time dei file, conoscenza tra team, co-autoring dei documenti e di smart working. Tuttavia, soluzioni frammentate che rispondono alle singole esigenze creano inefficienza, scarsa security e tracciabilità dei processi estremamente limitata.

Microsoft SharePoint è la piattaforma web dedicata alla condivisione di contenuti, tra team e organizzazioni, disponibile su qualunque tipo di device da pc a smartphone che permette una gestione ad elevati standard qualitativi.

La riorganizzazione del workflow interno all’azienda diviene smart con una soluzione come Microsoft SharePoint supportata dall’esperienza consulenziale di MHT, pronta ad implementare la strategia più adatta per ogni business.

I vantaggi e le funzionalità di questo tool sono molteplici, tra i più importanti:

Condivisione: con SharePoint è possibile creare portali interni/esterni all’azienda. Ad esempio la creazione di un portale interno che registri le procedure, gli ingressi può essere utile alle HR per condividere informazioni con tutto il resto dell’azienda. Oltre a ciò, è possibile fornire un punto di accesso comune a tutte le risorse interne ed eventualmente esterne all’azienda grazie alla creazione di siti di progetto per la condivisione di aggiornamenti, documenti e informazioni per il team.

Connettività: il tool SharePoint è integrato con Office 365 e Access, garantendo una user experience familiare con un layout responsive ed efficace per l’utente finale. Ogni documento è così modificabile in ogni momento, da ogni device, e ogni utente/membro del team può avere accesso alla versione più aggiornata e condivisa dagli altri membri del team/utenti del proprio gruppo.

Gestione: grazie a SharePoint l’IT o i key user sono in grado di gestire tutte le informazioni relative alla security, garantendo il massimo dell’efficienza e della sicurezza. L’integrazione con PowerBI poi, permette la creazione e la condivisione sia tra membri di uno stesso team, che con l’intera azienda. I dati così prodotti possono essere utilizzati, e sfruttati per aumentare la ROI aziendale.

Per saperne di più sulle potenzialità e funzionalità di SharePoint contattaci e seguici sui nostri social