MHT e Microsoft Dynamics 365 for Operations per il Manufacturing

MHT da sempre leader della digital transformation, si impegna ad attuarla in tutti i settori, supportando le aziende nella creazione di processi lean in ottica 4.0, in particolar modo nel Manufacturing, settore che, più di altri, sta evolvendo rapidamente.

I benefici di un sistema come Microsoft Dynamics 365, che coniuga le funzionalità di un ERP e di un CRM sono molteplici, in particolare, il modulo for Operations dedicato al Manufacturing, dimostra di essere altamente rispondente alle richieste del settore, accompagnato da MHT con soluzioni personalizzate e specifiche per il raggiungimento di un risultato ancora più immediato e performante.

Nello specifico le funzionalità supportate rivoluzionano la prospettiva nella gestione dei processi: il cloud è omnicanale , i processi ripensati in ottica lean .

Flessibilità : la soluzione Dynamics 365 è personalizzabile, ed adattabile ad ogni contesto di produzione ( MTS , MTO , ATO , ETO , Lean ) ed è pensata per una delivery on time e on budget

Field Connected Service: gestione in tempo reale dei problemi e della manutenzione degli impianti e dei prodotti venduti in una prospettiva di Service management avanzato ed in mobilità. Pianificazione degli interventi e dei tecnici, arrivo del tecnico più vicino e più adatto a risolvere il problema, predictive maintenance.

WMS e Shop Floor Management: una logistica ottimizzata in logica lean e user friendly, gestione del processo all in one attraverso terminali in mobilità. La logica lean permette lo snellimento dei processi e garantisce una maggiore flessibilità e personalizzazione dei prodotti da realizzare

La disponibilità dei cosiddetti Big Data, informazioni immediate ed esaustive provenienti dalle rilevazioni anche sul campo, in combinazione con la potenza di Business Analaytics e Machine Learning, consente di trasformare i dati da quantità a qualità. Questo permette di fruire di un governo più consapevole nell'indirizzamento della produzione e delle vendite, aumentandone la flessibilità ed efficienza.

Integrazione nativa con Power BI, il tool di Business Intelligence nato per lo snellimento non solo dell'analisi dei processi e diversi settori dell'azienda, ma anche delle valutazioni relative al controllo di gestione.

