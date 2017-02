Microsoft Dynamics 365 per il Retail: e-volvere per avere successo

Le esigenze dei business nell’ambito del Retail si indirizzano verso una customer experience sempre più personalizzata e puntuale, in cui il cliente possa fruire di un’esperienza di acquisto a 360°, non solo a livello di tempo ma anche a livello di modalità. Oggi, ogni cliente può realizzare i propri acquisti in ogni momento, su ogni tipo di device. Le esperienze offerte dai retailer sono multicanale: dai social network, ai negozi online, ma i clienti si aspettano di ricevere un’esperienza unica che garantisca loro affidabilità e continuità.

Come poter garantire tutto questo?

Offrire un’esperienza omnicanale, definita sulle esigenze specifiche del cliente, è l’obiettivo di Microsoft Dynamics 365, la nuova soluzione di casa Redmond, che fonde insieme le funzionalità di un ERP e di un CRM.

MHT, da sempre driver della digital transformation, ha studiato soluzioni customizzate grazie alle funzionalità specifiche per il Retail di Microsoft Dynamics 365, per rispondere alle esigenze del business e dei clienti.

Mobile: soluzioni connesse integrate con Microsoft Dynamics 365 e la piattaforma Windows Mobile che garantiscono l’accesso alle stesse opportunità di business da pc remoto ma anche da qualsiasi altro device. La portabilità offre l’integrazione con apps da AppSource (quindi un’ampia gamma di strumenti immediatamente fruibili), una maggiore efficienza, e sempre nuove possibilità di business, riducendo i costi.

Integrazione con Office 365: questo tool in cloud e omnicanale sottolinea quanto la user experience sia al centro di questa funzionalità. L’interfaccia familiare, la possibilità di creare elementi sempre condivisibili in cloud, consentono all’utente di realizzare tutti i suoi progetti e monitorarli.

In aggiunta a ciò, Dynamics 365 offre un innovativo sistema di MPOS in cloud (Mobile pos/Modern point of sale), che è di supporto per il pagamento e la gestione da parte del settore amministrativo.

Lo strumento per l’e-commerce è integrato con una piattaforma API, che grazie ai Big Data raccolti, e alla successiva Data Analysis è in grado di offrire ad ogni cliente una customer experience il più accurata e puntuale possibile, costruendo la loyalty per il brand. Gli strumenti di Business Intelligence, come Power BI, quindi, permettono al retailer di trasformare la quantità di dati in qualità per e-volvere il business. MHT ha un team dedicato alle soluzioni per la Business Intelligence per sviluppare strategie innovative e adatte ad ogni esigenza di business.

Grazie alle funzionalità ERP, Microsoft Dynamics 365 supporta la gestione della supply chain e della logistica. Non solo, monitora la gestione del magazzino (WMS) e delle scorte, aumentando la produttività e riducendo i costi.

Per conoscere tutte le possibilità offerte da Microsoft Dynamics 365 per il Retail, contattaci