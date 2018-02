MHT ottiene la Gold Cloud Customer Relationship Management competence

MHT estende le sue competenze in ambito CRM e diventa Microsoft Partner con competenza Gold Cloud Customer Relationship Management per agevolare le imprese a cogliere le opportunità della Digital Transformation.

MHT diventa Microsoft Partner con competenza Gold Cloud Customer Relationship Management, Un grande riconoscimento che conferma non solo l’expertise nella realizzazione e gestione di importanti progetti, ma anche la costante formazione e crescita dei professionisti all’interno del nostro team.

“Questa competenza Microsoft Gold Cloud Customer Relationship Management evidenzia le nostre capacità, il nostro impegno costante e dimostra la nostra profonda conoscenza di Microsoft anche lato Cloud CRM“, – sottolinea Stefano Pizzolato, Direttore Commerciale di MHT “Il costante commitment e il rafforzamento del team di lavoro -grazie all’acquisizione di Pyxis da parte del gruppo Engineering– ci hanno permesso di consolidare il ruolo di spicco in questo ambito ed essere inclusi tra i top partner Microsoft. L’obiettivo che ci poniamo è quello di accelerare sempre di più il successo dei nostri clienti, supportandoli nella trasformazione digitale come consulenti tecnologici e di business. E’ indubbio come questa ulteriore certificazione rimarchi l’eccellenza di MHT nell’offrire servizi sempre più completi e che rispondono alle esigenze di un mercato in continua crescita ed evoluzione”.

