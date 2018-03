MHT raggiunge la Silver Application Development

MHT continua a raggiungere nuovi successi, ottenendo la Microsoft Silver Application Development competence, a poche settimane dal raggiungimento delle certificazioni riguardanti Cloud Customer Relationship Management e Collaboration and Content.

Grazie all’ Application Development competence, MHT si qualifica come esperto affidabile per i propri clienti attraverso lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni commerciali o personalizzate create utilizzando tecnologie Microsoft, come i sistemi operativi Windows Server e Windows, la piattaforma Windows Azure, il sistema di sviluppo Microsoft Visual Studio, studiando modelli di business web e cloud più adatti per incontrare le esigenze specifiche di ognuno. Il partner accede a una serie completa di agevolazioni così da supportare i clienti attraverso l’implementazione di applicazioni aziendali, portali web avanzati o interfacce utente eseguite in locale o in cloud.

Ancora una volta, l’MHTeam ha dimostrato la propria expertise ed il proprio valore nel raggiungimento di obiettivi importanti, non solo per la crescita dei membri del team, ma anche per l’azienda stessa.

Ad maiora!

