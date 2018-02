MHT tra i migliori partner anche per SharePoint, grazie alla Silver Collaboration and Content competence di Microsoft

A poche settimane dal raggiungimento della competence Gold Cloud Customer Relationship Management, MHT acquisisce anche la Microsoft Silver Collaboration and Content, che consente ai partner certificati di fornire servizi associati a Microsoft SharePoint.

Il raggiungimento di questa competenza evidenzia l’esperienza di MHT anche nell’offerta di soluzioni basate sulla tecnologia Microsoft SharePoint. Grazie a questa soluzione è possibile soddisfare ogni esigenza del cliente per quanto riguarda la collaboration, sfruttando e massimizzando ogni opportunità. Unitamente ad un approccio consulenziale, come quello di MHT, che possa gestire il cambiamento, le nuove risorse digitali e aumentare le performance della progettazione e dello sviluppo Web, è possibile incrementare la business ROI.

La competenza Microsoft Collaboration and Content offre ai partner la possibilità di sfruttare le crescenti opportunità di servizi intorno a SharePoint mettendo a disposizione soluzioni che collegano i team, migliorano l’accesso alle informazioni e forniscono un unico luogo per la condivisione aziendale.

MHT aiuta i propri clienti a gestire la loro attività in modo più efficiente sfruttando la propria profonda esperienza di SharePoint, il portafoglio di servizi altamente focalizzati e un modello di business allineato verticalmente. I membri del nostro team sono riconosciuti per il loro approccio innovativo e le loro competenze in continua formazione ed evoluzione.

