Microsoft Azure: il cloud-as-a service

Microsoft Azure è il cloud più smart ed agile per ogni tipo di business. Casa Redmond offre i suoi data center come servizio con Microsoft Azure, che ha una straordinaria potenza di calcolo e di infrastruttura.

Il servizio può essere suddiviso in due differenti modelli IaaS (Infrastructure as a service) e PaaS (Platform as a service).

Ecco le differenze:

IaaS

Nel caso di IaaS, Microsoft Azure offre macchine completamente virtuali. Il cliente, può decidere quanti di questi server vogliano utilizzare, e quale capacità potrebbe essere loro utile. Basta un solo clic, per renderli più grandi (e quindi più costosi) o più piccoli (e quindi più economici). E’ possibile persino automatizzare questi cambiamenti, rendendoli più piccoli nel momento di scarso utilizzo (notte) e più grandi nelle ore di maggiore utilizzo (orario ufficio).

Un possibile minus, è che questi tool rimangono server o macchine virtuali, e Microsoft non offre “servizi gestiti”, di conseguenza, rimane tutto nelle mani del cliente. MHT fornisce questo supporto di gestione ai propri clienti, consigliandoli sull’aumento o sulla diminuzione dei volumi da adottare per i differenti progetti. Microsoft prende, però, in carico, la manutenzione del sistema operativo Windows Server, la configurazione di backup giornalieri, la configurazione e l’aggiornamento degli antivirus, l’installazione di patch di sicurezza, ecc.

PaaS

Nel caso di Paas, Microsoft offre una piattaforma completa su cui i clienti possono implementare le proprie applicazioni. L’infrastruttura è offerta in modo simile a IaaS, ma a differenza di IaaS, non è richiesta alcuna manutenzione dei server o dei sistemi operativi.

PaaS ha il vantaggio di offrire una situazione win-win. L’infrastruttura illimitata è disponibile senza tempi di fermo e non è necessario implementare servizi gestiti sui server virtuali.

Sono disponibili vari scenari, che MHT si è trovata ad affrontare con diversi clienti:

– Soluzioni custom: installazione di un nuovo software, come Microsoft Dynamics 365, che non è più difficile dello sviluppare un software tradizionale. Qui il passaggio a una soluzione PaaS non comporta grossi rischi ed offre invece enormi vantaggi in termini di gestione e manutenzione del sistema che risultano nella quasi totalità in carico a Microsoft.

– Soluzioni custom su software già installato: la complessità della migrazione dipenderà dalla dimensione dell’applicazione, e dalla flessibilità del sistema adottato

– Software commerciale: la migrazione dipende, in gran parte, dal fornitore degli applicativi. Una migrazione può essere presa in considerazione solo se il fornitore offre software compatibile (o reso compatibile) con PaaS. Tuttavia, è necessario ricordare che il software commerciale che non è compatibile con PaaS fin dall’inizio deve anche essere sottoposto a una migrazione. Le migrazioni possono essere accompagnate da bug e incidenti prima che il prodotto finale veda la luce del giorno, la flessibilità della piattaforma Microsoft consente di ridurre e minimizzare questi rischi.

