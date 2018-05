Microsoft Build 2018: tutte le novità

La Microsoft Build è la techconference dedicata gli sviluppatori di Casa Redmond: 3 giorni a Washington per scoprire tutte le prossime novità che si troveranno sul mercato per le aziende e non solo.

Eccone alcune:

Microsoft 365 (Office 365, di Windows 10 ed Enterprise Mobility + Security): viene introdotto Windows Machine Learning, per accelerare le funzionalità di questa nuova piattaforma in cloud. Grazie all’integrazione con l’AI, sarà possibile utilizzare funzionalità specifiche su Azure Machine Learning e Java Script, e modelli già allenati di intelligenza artificiale, in modo da poterli sfruttare senza ulteriori investimenti.

Cloud computing ed Edge Computing. Microsoft Azure IoT è una piattaforma IoT aziendale completa nel cloud pubblico. Funzionalità come Dynamic Provisioning Service (DPS) e Time Series Insights ne fanno un PaP di IoT leader del settore. Con Azure IoT Edge, Microsoft sta spingendo al limite alcune delle funzionalità più critiche del suo PaaS IoT. n questo caso parliamo della disponibilità in open source di Azure IoT Edge Runtimeil quale consentirà agli sviluppatori di “progettare” nuovi applicativi o anche strumenti per il controllo di dati creati appunto da dispositivi IoT.

l Microsoft Remote Assistant e il Microsoft Layout ossia due applicazioni della Realtà Aumentata. Il primo ossia il Remote Assistant è pensato per una collaborazione tra lavoratori all’interno della stessa azienda.. Il secondo invece garantisce la progettazione di spazi e strutture direttamente nella Realtà Aumentata. Sarà dunque possibile creare uno spazio virtuale dove poter muovere oggetti manualmente.

Sets: l'espansione del Multitasking sul sistema operativo Windows. In questo caso Sets lavorerà in simbiosi con Timeline e permetterà di raggruppare più applicazioni all'interno di una medesima finestra di un browser. L'interfaccia sarebbe del tutto simile a quella presente attualmente in Edge, con la differenza che la pagina per le nuove schede permetterebbe di aprire nuove applicazioni oltre a nuove pagine Web.

lo sviluppo della nuova applicazione “Your Phone” che permette agli utenti di eseguire un vero e proprio mirroring dello smartphone e dunque di tutto quello che è presente al suo interno direttamente nel proprio PC Windows. L’utente dunque riuscirà ad accedere alle foto, ai video ma anche ai documenti presenti nello smartphone utilizzando però il PC.

Cortana ed Alexa potranno interagire tra di loro. Due assistenti vocali e virtuali che possono scambiarsi dati tra di loro come in una qualsiasi conversazione. Uno scambio tra due colossi come Microsoft e Amazon che continuano a collaborare per sviluppare le potenzialità dell’AI.

