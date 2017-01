Microsoft Dynamics 365: il futuro è già qui!

Il 1 novembre verrà rilasciata Microsoft Dynamics 365, la soluzione ERP che sta già rivoluzionando il presente.

Microsoft Dynamics 365 consente alle attuali soluzioni di CRM e ERP cloud di Microsoft di essere distribuite in un unico servizio cloud, nell’ambito di una concezione rivoluzionaria di software-as-a-service. La soluzione Dynamics 365 unisce tre servizi Azure: la versione cloud di Microsoft Dynamics AX ERP suite, Dynamics CRM Online, e l’offerta per le piccole medie aziende del “Project Madeira“. Le applicazioni appositamente progettate aiutano a gestire le funzioni di business specifiche, come il field service, il customer service, e la service project automation. La soluzione è perfettamente integrata con Office 365 e Power BI.

MHT promotrice della digital transformation può supportare le aziende in questo cambio epocale, con soluzioni basate su Dynamics 365, non solo per accelerare il business ma anche per aumentare la produttività.

