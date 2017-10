La globalizzazione, la concorrenza e la digitalizzazione hanno cambiato per sempre il panorama imprenditoriale.

Le tecnologie più innovative come machine learning e IoT, per la visibilità, la gestione e il supporto decisionale in questo ambiente di rete necessitano di tecnologie e strumenti aggiornati per raccogliere informazioni in tutta la rete dei partner.

Ciò richiede l’abilitazione tecnologica per connettere partner commerciali, per unificare e gestire processi aziendali multi-imprese e per pianificare e prendere decisioni.

La soluzione tecnologica è una piattaforma collaborativa che funge da versione singola della verità per il proprietario del marchio e per tutti i loro partner commerciali. Che cosa è necessario per operare efficacemente in un tale ambiente?

Ampia base di dati grandi acquisiti rapidamente, con continuità ed efficacia, dal tuo interno e dalla tua rete partner

Armonizzazione dei processi. I processi aziendali devono essere condivisi e concordati con tutta la rete di partner perché siano efficienti ed efficaci per tutti gli attori coinvolti. La velocità del processo è dettata dal componente più lento (constraint).

Concorrenza di rete. Dati in tempo reale da tutti i partner collegati, utilizzati per calcolare valori correnti e proiettati (livelli di inventario, ad esempio) e confrontare questi valori con soglie e avvisi di trigger (potenziali impatti degli eventi). L’insorgenza di problemi od intoppi deve essere conosciuta e condivisa perché ciascuno possa coerentemente operare per una rapida risoluzione o l’attivazione delle opportune contromisure.

Pianificazione della rete e pianificazione ottimizzata in più entità, gestione delle capacità, con le inevitabili interruzioni o modifiche del piano che si verificano spesso, così da richiedere l’adozione di continui adeguamenti che si ripercuotono lungo l’intera catena. La diffusa conoscenza della situazione in tutta la rete dei partner permette di operare sincronicamente ed efficacemente verso la soluzione di maggiore efficacia nel minore dei tempi.

Esecuzione collaborativa. Per eseguire azioni concordate con latenza minima e una comprensione condivisa di ciò che esattamente deve essere fatto

La connettività Cloud con i tuoi partner commerciali aiuta a migliorare la comunicazione e lo scambio di dati e informazioni; sono tutti lì sulla stessa piattaforma, dove tutti possono vedere ciò che è stato concordato, deciso ed attivato così che il conformarsi ad un nuovo piano possa essere monitorato e applicato secondo le linee guida e politiche precedentemente concordate.

Un esempio di questo modo di operare su una piattaforma condivisibile ed efficiente è costituito dall’integrazione tra Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations e Field Service, ove si coniugano le funzionalità di un ERP e una gestione avanzatissima di Service Management. E’ così possibile usufruire sia dei benefici offerti da Dynamics 365 for Finance and Operations per una gestione avanzata dei processi di Supply Chain così come dell’integrazione di tutte le attività manutentive e di post-vendita sino a giungere ai più moderni ed attuali concetti di “servitization”.

