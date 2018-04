Microsoft Dynamics 365 è la soluzione all in one che con i suoi differenti moduli, può essere il tool di supporto ideale nello sviluppo di ogni tipo di business. La gestione del cliente, è il focus principale di molte aziende, e il customer service deve essere responsive, affidabile ed essere in grado di gestire una mole sempre più consistente di dati, e trasformarli in strategie di qualità per l’azienda.

Microsoft Dynamics 365 for customer service è:

Omnicanale: questo significa poter creare esperienze di supporto semplici, intuitive e veloci. Grazie alla funzionalità di ricerca self service, accesso rapido alla community e integrazione con i social, diviene più semplice e più puntuale indirizzare il cliente all’agente più adatto per le sue esigenze.

Integrato con AI: grazie all'intelligenza artificiale è possibile automatizzare le procedure di risoluzione dei problemi più semplici tramite bot, così da lasciare gli agenti del servizio assistenza pronti per risolvere problemi di più alto valore. Basati sul framework di intelligenza artificiale più potente del mercato, i bot per il servizio di assistenza sono efficaci, rapidi e sempre disponibili. L'AI è in grado di prevedere i problemi prima che si verifichino, analizzando i dati da device connessi intervenendo per tempo sui primi sintomi di malfunzionamento.

PaaS: l'ottica è quella di una piattaforma di servizi integrati per sviluppare e gestire il business, ma nel contempo, intuitiva e semplice da utilizzare. Accelera il time-to-market e adatta l'applicazione alle specifiche esigenze con editor visivi e strumenti senza uso di codice che semplificano la compilazione e la distribuzione di app Web e per device mobili. Automatizza i processi tra le applicazioni Dynamics 365 e i sistemi di terze parti per offrire esperienze di coinvolgimento migliori.

Consulenza: per ottenere le migliori prestazioni da questo tool, l'expertise di professionisti come MHT potrebbe fare decisamente la differenza. Adattare la soluzione alle esigenze specifiche di un cliente, per essere operativi, costanti e veloci diviene una necessità. Un customer service sviluppato nel migliore dei modi, rafforza la fidelizzazione del cliente, offrendogli un'esperienza unica e completamente custom.

