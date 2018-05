Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations: il WMS

Una delle caratteristiche più interessanti della piattaforma Microsoft Dynamics 365 è la continua evoluzione degli applicativi, che si arricchiscono continuamente di nuove funzionalità, di nuove interfacce con altri strumenti dello stack Microsoft quali Power Apps, Flow, ma anche social quali LinkedIn.

Questa prospettiva di continuo miglioramento offre significativi benefici soprattutto per chi ha scelto la soluzione in cloud per Dynamics 365 For Finance & Operations. La forza della soluzione è nella sua flessibilità che permette di supportare tutte le diverse esigenze di business, nelle differenti aree. Ogni singolo utente è parte di un sistema agile che collabora con l’azienda per rimanere competitivi sul mercato e aumentare la ROI, e sviluppando efficacia ed efficienza.

Ogni 6 mesi Microsoft rilascia una nuova versione del modulo Dynamics 365 For Finance & Operations, estendendone applicabilità e funzionalità in modo significativo. Il rilascio di aprile 2018 ha visto un sensibile incremento delle funzionalità offerte in ambito WMS, Warehouse Management System, contribuendo a rendere ancora più efficiente e flessibile il sistema con una migliore operatività di magazzino anche sui device mobili anche in WI-FI.

Per questi devices si aggiunge la possibilità di utilizzare direttamente la fotocamera di un cellulare quale scanner di bar code, riducendo in tal modo i costi dell’hardware e consentendo di operare in totale mobilità anche mediante l’impiego di Power Apps che estendono in modo significativo e semplice le funzionalità a disposizione degli operatori di magazzino e logistica.

La sempre maggiore integrazione di Dynamics 365 for Finance and Operations con Power BI ha condotto alla realizzazione e disponibilità out-of-the-box di analisi preconfezionate dell’operatività di magazzino, arrivi merci e spedizione, logistica che consentono di analizzare carichi di lavoro, produttività ed efficienza a d ogni livello di dettaglio.

Microsoft ha già annunciato un ulteriore sviluppo ed aumento di funzionalità per il WMS e TMS Transportation Management System anche per il rilascio della versione Autunno 2018, rendendo sempre più Dynamics 365 for Finance and Operationsuna soluzione all in one, dotata di avanzati sistemi di gestione anche in aree quale la logistica avanzata, in cui applicativi concorrenti debbono spesso rivolgersi a soluzioni esterne di terze parti.

Per saperne di più contattaci e seguici sui nostri social