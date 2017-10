Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations a servizio della Data Integrity

Il tema della compliance è centrale per alcuni settori come il Pharma ed il Life Science. I prodotti necessitano di sottostare ad alcuni criteri normativi, regole standard imposte da organismi di controllo cui le aziende manifatturiere del settore devono prestare attenzione.

Le aziende operanti nel Manufacturing si trovano quindi di fronte ad una duplice sfida riguardante la qualità relativa non solo al prodotto stesso ma anche all’adeguatezza del prodotto a standard trasversali.

Questi parametri possono essere impostati su una soluzione come Microsoft Dynamics 365 for Finance ad Operations in grado di gestire tutte le richieste di compliance inserite.

La soluzione Dynamics 365 for Finance and Operations coniuga le potenzialità di un ERP e un CRM all in one. La reportistica diviene agile, la gestione dei clienti e delle risorse dedicate immediata e funzionalmente efficiente.

Aggiornamento in real time dei dati e controllo della correttezza dei processi

Accessibilità dei batch records nei luoghi dove le attività si svolgono in modo che non sia necessaria la registrazione ad hoc e la successiva trascrizione dei documenti ufficiali

Diritti di accesso utente che impediscono modifiche ai dati one tracciato comunque la storia sia in termini di valori che di responsabili delle variazioni ( audit trail )

) Accesso ai dati “grezzi” per il personale che svolge attività di controllo, sistema integrato di business intelligence ( PowerBI ) per l’analisi, le valutazioni statistiche

Verifica della compliance di prodotti, delle relative etichettature (anche personalizzate per Cliente)

La posta in gioco è ancora più alta nella produzione farmaceutica, dove sono di primaria importanza la salute e la sicurezza del paziente che si basano anche sull’integrità dei dati, la certezza dei processi e la qualità dei materiali. Ecco perchè in MHT abbiamo un’expertise specifica di approccio consulenziale per personalizzare le funzionalità della soluzione Dynamics 365 for Finance and Operations secondo le esigenze specifiche del cliente, rispettando d’altro canto, le norme imposte dagli organismi competenti.

