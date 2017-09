Microsoft Dynamics 365 è anche on-premise, grazie all’expertise di MHT

MHT amplia il suo offering di Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations grazie all’ultima release che consente un’installazione on-premise della soluzione. Il team dei consulenti MHT, diretto dal CTO Marco Auddino, ha approfondito le opportunità della soluzione per ampliare l’offerta a tutte quelle Aziende che preferiscono mantenere i propri dati in un ambiente locale sotto il loro diretto controllo.

MHT grazie all’expertise su Dynamics 365 ha sviluppato, inoltre, tutti i processi necessari e le esperienze per effettuare upgrades dalle precedenti versioni di Dynamics AX (2009 e 2012 R3) impiegando gli avanzati strumenti messi a disposizione direttamente da Microsoft, con l’aggiunta del supporto tecnico e consulenziale del nostro team di esperti.

