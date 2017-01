Microsoft Dynamics Academy: al via la prima edizione del progetto formativo per i consulenti di domani

Una bella cerimonia di apertura, ieri mattina, per il progetto formativo Microsoft Dynamics Academy!

SDA Bocconi School of Management dell’Università Bocconi di Milano, Microsoft Italia e i Partner Dynamics hanno dato il benvenuto agli studenti della prima edizione. Fitta l’agenda della mattina, che ha visto salire per primo sul palco Severino Meregalli, Direttore Scientifico di MDA che ha dato il benvenuto ufficiale agli studenti del progetto fortemente voluto e in cui ha creduto sin dall’inizio dei lavori. A seguire, Martina Pietrobon, Marketing Business Group Lead- CRM & ERP in Microsoft Italia, ha esplorato gli scenari di mercato delle soluzioni Microsoft, sempre più cloud first e mobile first, che oggi scardinano i modelli di business delle imprese. A metà mattina, i Partner Microsoft coinvolti, hanno dato il loro valore aggiunto su differenti tematiche HR, di project management e di Business Development, seguendo il fil rouge della Digital Transformation. Tra gli speaker anche Marco Terrin, CFO e Responsabile Risorse Umane di MHT, che ha presentato le figure professionali più ricercate oggi dal mercato IT, approfondendo gli aspetti che qualificano maggiormente un candidato e raccontando, in particolar modo, i valori del difficile ma entusiasmante lavoro del consulente applicativo. Presente anche il nostro CEO, Franco Coin, ha voluto augurare personalmente in bocca al lupo ai ragazzi, in particolare ai giovani laureati selezionati da MHT, che avranno modo di esplorare i sistemi ERP e in particolare il mondo Microsoft Dynamics, in piena evoluzione grazie a Dynamics 365, l’innovativo one cloud service di Redmond disponibile dal prossimo 1 novembre, che promette di essere un vero game changer per il business: Microsoft Dynamics 365 coniuga tutte le migliori funzionalità delle soluzioni Dynamics ERP e CRM, estendendole con i tools Microsoft più all’avanguardia.