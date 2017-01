Microsoft Dynamics NAV 2017: focus sull’innovazione

Microsoft Dynamics NAV 2017 promette di rivoluzionare il presente. Sull’onda della digital transformation guidata da Microsoft Dynamics 365 , anche in Dynamics NAV 2017, vengono integrati Office 365 e PowerBI, Cortana Intelligence Suite per utilizzare con agilità le possibilità del machine learning. Disponibile da oggi, Microsoft Dynamics NAV 2017 si presenta come una soluzione innovativa a 360° integrando una gestione delle opportunità e delle funzionalità di Dynamics CRM che ottimizza la customer experience.

Microsoft Dynamics NAV nasce integrata con Microsoft Flow e PowerApps, per costruire specifiche funzionalità sulla base di Microsoft Common Data Model, un out-of-box business database per la gestione e l’archiviazione ottimizzata dei dati in azienda. 3 tecnologie all’avanguardia di Microsoft che permettono di ottenere un sistema ERP strategico in grado di trasformare il business e incrementare la produttività.

L’uscita ufficiale di Dynamics NAV 2017 anticipa di poco quella di Microsoft Dynamics 365 for Financials, disponibile a partire dalla fine del 2016. Il nuovo one cloud service di Microsoft, già Project Madeira,pensato per le PMI,la soluzione in cloud basata sull’ERP Dynamics NAV e Office 365, per aumentare l’efficienza e la produttività del team sales, gestione finance e snellire le operazioni di processo.

Contattaci per avere maggiori informazioni su Dynamics NAV 2017, finalmente disponibile, e su Dynamics 365 for Financials.