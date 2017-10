La prima edizione della rubrica Open Door ha riscontrato un certo gradimento! Vi proponiamo qui le risposte alle vostre domande e i feedback ai suggerimenti ricevuti. Continuate a inviarci le vostre proposte, questioni o dubbi, compilando il form anonimo. Chiedete e vi sarà risposto!

Ecco a voi le domande e i suggerimenti del mese di ottobre:

“Come nasce il nome MHT? É un acronimo o il risultato del lancio di 3 dadi da 21(+5) facce?”

Rispondono Marco Auddino e Marco Terrin, CTO e CFO&HR Manager:

Si è spesso discusso molto dell’origine dell’acronimo MHT. Nel tempo era stato ricondotto a dei ‘claim di marketing’ molto aziendali del tipo “Move to High Tecnologies” oppure “Manufacturing High Tecnology” ed altri ancora. In realtà la vera genesi sta in un acronimo che fonde i nomi dei soci fondatori della società dove, per comprenderli tutti, la lettera ‘H’ doveva essere letta come ‘A-C-C-A’ (Auddino, Coin, Cosma, Ardenghi). Che MHT fosse visionaria nel mercato IT lo si poteva leggere già nel nome 😊.

“Come faccio a scaricarmi su Outlook e sul telefono i riferimenti aggiornati di tutti i colleghi sovrascrivendo i riferimenti esistenti?”

Risponde il nostro Carlo Grisetti, Technical Architect:

“Quest’operazione, purtroppo, non può essere automatizzata. Non c’è un modo “lineare”, nel senso che bisognerebbe eliminare i contatti di Outlook e ricopiarli in toto dalla rubrica globale.

Questo significa però che è necessario prestare attenzione a quali vengono eliminati, in modo da non eliminare anche dei contatti personali.”

“Per i PM serve una scheda delle esperienze delle persone del team in modo da capire come meglio utilizzarle sarebbe utile definire dei percorsi di crescita delle persone.”

Risponde il nostro Marco Terrin, CFO&HR Manager:

“Questo suggerimento arriva in un momento chiave per MHT, in cui abbiamo avviato un percorso che riguarda l’organizzazione interna e tocca sia gli aspetti del modello di gestione e che quelli del modello progettuale. Il primo step è stato effettuato giovedì 12.10, presentando ai diversi responsabili le aree di intervento e le linee guida per il rinnovamento. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza e la qualità del lavoro in MHT.

Sicuramente il suggerimento della mappatura delle competenze e dei percorsi di crescita è in linea con quanto stiamo facendo: un percorso che ci riguarda tutti da vicino e ci vede attori di questo processo di cambiamento.”