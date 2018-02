Ciao, sono entrato da poco in azienda qual è la policy per lo Smart Working. Esiste in MHT? Se sì, come funziona, quali sono le procedure da rispettare? Grazie!

Risponde Marco Terrin, CFO e HR Manager MHT

“Lo SmartWorking è un tema che si sta affrontando in azienda per produrre un regolamento che permetta di sfruttare al meglio tutti i vantaggi di flessibilità della nuova normativa nel rispetto dei nostri livelli di qualità e garanzia che ci siamo aziendalmente prefissati.”