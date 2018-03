Open Door– Marzo ’18

“Il passaggio a DYN365 ha portato moltissime novità sulle quali ho dovuto sbattere la testa per trovare delle soluzioni, salvo poi venire a conoscenza che il team di sviluppo che per primo ha esplorato la nuova versione aveva già affrontato e risolto problemi simili (con personalizzazioni o con procedure non note in AX2012). E’ possibile migliorare la comunicazione in questo senso? Rendere pubbliche e fruibili le scoperte dal team di ricerca? Inoltre sarebbe di grosso aiuto avere un rendiconto periodico di quelle che sono le novità da una release all’altra (magari divise per area). Grazie.”

Risponde Marco Auddino, CTO MHT

Partiamo dalla fine, per avere un’idea degli aggiornamenti e degli sviluppi del software è possibile trovare delle informazioni qui:

http://roadmap.dynamics.com/

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/fin-and-ops/get-started/whats-new-application-7.3-update

Il gruppo di lavoro all’interno di MHT che si occupa di questi temi, è formato da Pinarello, Dall’Agata, Tria e dal sottoscritto, e siamo più che felici di rispondere a eventuali dubbi/delucidazioni, qualora i link sopra indicati, i gruppi Yammer etc. non fossero esaustivi. Una comunicazione più strutturata, sarebbe, per ora, complicata. Cercheremo di capire se sia possibile realizzarla in futuro.

Su eventuali soluzioni, utili in generale, si sta lavorando per attivare un processo di produzione e condivisione degli aggiornamenti, che però ha i suoi tempi e deve affrontare anche le continue evoluzioni della piattaforma, che rendono, spesso, inutile il lavoro fatto.

Consiglio a chi avesse delle curiosità/dubbi/richieste di provare a capire se qualcun altro in azienda ha affrontato un problema simile di postare la richiesta sui gruppi Yammer, o inviare una mail a chi per storia/esperienza ha già affrontato qualcosa di simile.

Infine, come partner Microsoft ognuno di noi ha accesso, inoltre, a tutta una serie di risorse dove recuperare informazioni, la prima che mi viene in mente è il Dynamics Learning Portal ( https://mbspartner.microsoft.com/Landing ) è qui, ad esempio, che Microsoft mette a disposizione tutti i materiali di formazione relativi ai prodotti.

“Mesi fa è girato un questionario relativo l’interesse e la disponibilità a prendere parte a corsi di lingua inglese. Ci sono aggiornamenti riguardo a questa iniziativa che pareva promettere bene? Grazie”

Risponde Marco Terrin, CFO e HR Manager

Grazie alla indagine di mappatura della conoscenza della lingua inglese effettuata in azienda, la formazione e le richieste sono state inserite nel piano formativo 2018 del Gruppo. Contestualmente nel corso dell’anno saranno avviate le prime sessioni formative.

Continuate ad inviarci le vostre domande compilando il form anonimo