Open Door – Novembre ’17

Queste le domande ricevute attraverso il form anonimo di questo mese: continuate a scriverci!

Risponde Marco Terrin, CFO e HR Manager di MHT

“E’ possibile conoscere il piano di “migrazione” nei nuovi uffici di MHT Treviso? Per quando è previsto e, quale sarà la nuova disposizione? Grazie”

“Tra Dicembre 2017 e Gennaio 2018 avverranno dei progressivi passaggi e aperture degli uffici MHT del primo piano, per cui all’inizio dell’anno nuovo avremo preso possesso di tutta la nuova area. I dettagli dei passaggi saranno comunicati a breve ai colleghi di Treviso, cercando di minimizzare i disagi.”

“Ciao, avrei bisogno di sapere come reperire una serie di informazioni utili e che descrivano le procedure MHT. Sarebbe d’aiuto soprattutto per i più nuovi, ad esempio per capire a chi rivolgersi per i viaggi, quali sono le procedure HR attive in MHT, come richiedere le ferie etc. Grazie mille!”

Caro collega, sul portale MHT trovi pubblicati i documenti e le procedure di MHT. Troverai le modalità indicate per accedere a viaggi, servizi aziendali o richieste personali.

Qualora non trovassi le indicazioni necessario o necessitassi di ulteriore supporto non esitare a contattare: ufficio.personale@mht.net (per HR), segreteria@mht.net (Viaggi), amministrazione@mht.net (rimborsi e contabilità).