Una domanda emblematica vi turba il sonno? Un incredibile suggerimento per migliorare MHT vi frulla in testa? Fatevi avanti, la porta è sempre aperta! Attraverso il form anonimo è possibile rivolgere delle domande o dare dei suggerimenti che siano di interesse per tutto l’MHTeam.

Le domande o i suggerimenti saranno presi in considerazione e poi indirizzati ai responsabili di riferimento.

Qui il link per accedere al form

Nel prossimo numero della newsletter troverete le risposte che cercavate, stay tuned!