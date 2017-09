Power BI: l’esperienza dei dati

Per aiutare le organizzazioni a sviluppare una cultura dei dati, Microsoft ha introdotto Power BI, un servizio SaaS di business intelligence e analytics che è facile da avviare e semplice da usare, consentendo agli utenti di business e agli analisti aziendali non tecnici di connettersi con i propri dati.

Power BI si integra perfettamente con le applicazioni aziendali Microsoft come Dynamics 365 e Office 365, fornendo agli utenti una customer experience di altissimo livello, su qualunque tipo di device.