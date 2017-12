Production Scheduling in Dynamics 365 for Finance and Operations

Il Manufacturing, grazie alla digital transformation, ha conosciuto una rapida crescita e radicale trasformazione dei processi produttivi e non.

Affrontare la complessità di una produzione che incontri le necessità di un mercato sempre più esigente e puntuale nelle richieste, non è semplice.

Uno degli aspetti che potrebbe presentare maggiore criticità è la programmazione della produzione. La diversificazione della produzione evidenzia la necessità di organizzare e strutturare la catena di montaggio e produttiva perché possa funzionare al meglio, non rendendo difficoltosa anche la gestione del WMS.

La soluzione Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations permette una gestione ottimale della programmazione della produzione.

Un diagramma di Gantt, è una rappresentazione visiva delle attività programmate all’interno di un intervallo di tempo definito. Le attività sono pianificate su risorse che hanno una disponibilità definita da un calendario condiviso. I seguenti tipi di attività possono essere mostrati nel diagramma di Gantt:

• Lavori da ordini di produzione che sono pianificati per lavoro.

• Lavori da ordini di produzione pianificati.

• Attività del progetto pianificate per il lavoro del tipo di previsioni dell’ora.

Il diagramma di Gantt è progettato per consentire ai pianificatori di produzione di controllare e ottimizzare il piano di produzione. Il diagramma di Gantt rende trasparente il flusso delle operazioni e consente ai pianificatori di regolare facilmente il programma di produzione, tenendo conto anche delle carenze di materiale o risorse. Pertanto, il diagramma di Gantt aiuta i pianificatori a sfruttare al meglio le risorse disponibili, a ridurre il lavoro in corso e ottimizzare i tempi di produzione per gli ordini di produzione.

Il diagramma di Gantt può essere aperto in due diverse modalità: Order view e Resource view. Nella Order view, le attività sono raggruppate in ordini di produzione. Questa visualizzazione può essere utile se, ad esempio, si desidera mantenere una panoramica di tutti i lavori che appartengono agli stessi ordini. Nella visualizzazione Resource, tutti i lavori sono raggruppati in singole risorse. Questa vista può essere utile quando si ottimizza il piano a livello di risorsa (ad esempio, una macchina o un gruppo di macchine). Le seguenti illustrazioni mostrano un diagramma di Gantt nella vista Order e nella vista Resource ed evidenziano questi elementi chiave:

1 attività del diagramma di Gantt

2 Simbolo di mancanza di materiale

3 Simbolo di disponibilità materiale

4 Simbolo della data di consegna dell’ordine

5 Barra di capacità

