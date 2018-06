Project Management in Dynamics 365

La riuscita di un progetto è spesso affidata alle capacità di project management dei singoli manager. Questo nell’epoca della digital transformation non può più essere un criterio sufficiente né affidabile, quello che serve è una Project Service Automation, basata su solidi dati, processi e strategie.

Le funzionalità di Project Service Automation in una soluzione come Dynamics 365, che coniuga tutte le funzionalità di un ERP e un CRM consentono di creare preventivi, contratti e gestire progetti per i clienti personalizzati e personalizzabili. Grazie all’integrazione con i servizi di business intelligence, come Power BI, la suite fornisce anche analisi per indirizzare i progetti nella giusta direzione di fattibilità e realizzazione.

Gli strumenti di Project Service Automation aiutano a:

Stimare efficacemente il lavoro ed i relativi costi: così da assegnare il lavoro alle giuste risorse e consegnare il progetto on time e on budget

e Prevedere i requisiti delle risorse quando i progetti sono nella pipeline

Consentire ai membri del team di collaborare ai progetti e mantenere lo stato attuale e accurato del progetto in ogni momento, grazie anche alla creazione di un gruppo Office 365 dedicato, in cui tutte le risorse possano fare della sharing knowledge

Identificare e risolvere in modo proattivo potenziali minacce e rischi per il successo di ogni singolo impegno.

