Ring the bell

Anche questo mese l’MHTeam ha lavorato sodo per raggiungere gli obiettivi registrando l’acquisizione di nuovi clienti e realizzando nuovi progetti. Si tratta di Walk2Walk lato new clients, Arcese e DAB per i progetti live. Scopriamoli insieme!

Ad ottobre 2017 entra nel parco MHT:

Walk2walk

Un nuovo cliente CRM entra a far parte del parco MHT! Il progetto prevede l’utilizzo di Dynamics 365 for Sales per la gestione dei propri clienti, prospect e opportunità. Un rapporto questo che potrebbe andare molto al di là dell’iniziale collaborazione su CRM visto che MHT e Walk2talk operano entrambe, ma in modo complementare, nel veicolare sul mercato Business le soluzioni Microsoft. Si prevedono quindi sinergie reciproche e la possibilità per entrambi di poter avere al proprio fianco uno specialista in grado di intervenire nello sviluppo di progetti basati su Dynamics o sul resto delle soluzioni Microsoft. Per saperne di più: http://www.walk2talk.it/

I go-live che hanno visto la luce sono:

Arcese

Arriva a destinazione uno dei progetti CRM più sfidanti della storia recente di MHT. Passa in Live, con un piccolo strascico di Operation, il CRM di Arcese per la gestione del processo sales. Nato dalla necessità di una normalizzazione spinta delle anagrafiche e dell’implementazione armonizzata dei processi operativi aziendali, il progetto ha incluso una fortissima componente relativa alla security, elemento portante ed invalicabile, dell’intera struttura. Il progetto mette in comunicazione tutti i sistemi aziendali da SharePoint al TMS.

DAB

Successivamente alla migrazione al nuovo sistema, Dab ha deciso di potenziare ulteriormente la gestione del processo di vendita, implementando delle logiche più evolute legate a progetti e bandi al fine di riportare in CRM una serie di informazioni ad oggi non tracciate, sulle quali poter svolgere analisi sulle diverse tipologie di clienti o prospect. A seguito dell’incremento nell’utilizzo di CRM da parte degli utenti, è stato inoltre richiesto di fornire alla forza vendita in mobilità la possibilità di gestire appuntamenti e attività direttamente da dispositivi mobile.

Complimenti alle persone che ci hanno lavorato, portando a casa il risultato e rendendo possibile tutto questo!

Ma non è finita qui…molto altro sta bollendo in pentola per le prossime settimane. Rimanete dunque in ascolto per conoscere i nuovi go-live del mese e i clienti entranti nella prossima newsletter.

Se nel frattempo invece volete rivedere lo storico dei mesi scorsi guardate QUI