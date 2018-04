Ring the bell -Aprile ’18

I go-live che hanno visto la luce sono:

Dallara

Dallara azienda italiana costruttrice di automobili da competizione, è un cliente storico di MHT che ci ha affidato l’implementazione di Dynamics AX come presidio amministrativo totalemente customizzato ad integrazione di un gestionale del gruppo per Operations & Logistics. Il 2 aprile è andato in produzione il nuovo sistema AX 2012 R3 a copertura di due società del gruppo. I prossimi step prevedono l’espansione/implementazione dell’ERP per l’avviamento di due società produttive (ITA e USA) con porting da versioni precedenti di AX (Inizio luglio). Per inizio settembre è previsto il completamento della copertura su tutte le altre company.

Glenair

L’azienda, con sede a Bologna ed una filiale a Milano, produce e distribuisce connettori, accessori e componentistica per la connessione elettrica; i settori in cui è più attiva sono quello aeronautico, navale, ferroviario, aerospaziale e telecomunicazioni. Si trova a far parte di un grosso gruppo americano. Il progetto ha visto coinvolti circa 120 utenti su AX 2012 R3, con un impegno di circa un anno da parte dei nostri consulenti.

Complimenti alle persone che ci hanno lavorato, portando a casa il risultato e rendendo possibile tutto questo!

