Ring the bell – Dicembre ‘17

Anche questo mese l’MHTeam ha lavorato sodo per raggiungere gli obiettivi registrando l’acquisizione di nuovi clienti e realizzando nuovi progetti. Si tratta di Longino & Cardenal lato new clients. Fondazione Cariplo per i progetti live. Scopriamoli insieme!

A dicembre 2017 entra nel parco MHT:

Longino & Cardenal S.p.A. – Cibi rari e preziosi

Progetto DYN365 for Operation partito con una fase di preanalisi tra giugno e luglio 2017 e confermato a Dicembre 2017 per la sua interezza.

L’azienda è leader nella commercializzazione di cibi rari e preziosi nel mercato italiano e oltralpe. Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le aree aziendali compresa la parte di BI e CRM per un totale di 100 utenti circa. Il progetto ha visto la sostituzione dell’attuale sistema Zucchetti ed è stato scelto a discapito di SAP per la sua maggiore flessibilità e possibilità di accompagnare il cliente verso il cambiamento e la crescita (Longino sta crescendo a doppia cifra da almeno 3 anni).

Le aree strategiche su cui siamo tenuti ad intervenire sono la parte di doppia unità di misura per gestione della merce in magazzino/produzione per la quale abbiamo utilizzato il prodotto WAX di BlueHorseshoe.

Il progetto durerà tutto il 2018 con go-live previsto a gennaio 2019.

I go-live che hanno visto la luce sono:

Fondazione Cariplo

E’ ufficialmente Live la nuova Intranet di Fondazione Cariplo. Basata su Office365 e SharePoint Online, è la prima realizzazione di Intranet MHT su questa piattaforma. Oltre a sfruttare dei nuovi componenti std della modern experience, il progetto applica integrazione massiva con la piattaforma video di 365 Microsoft Stream, Delve e Yammer. E’ stata inoltre realizzata una componente completamente custom per la gestione dell’Header dell’homepage, in un linguaggio completamente nuovo SPFx (misto tra JavaScript, Angular e React), rilasciato ufficialmente da MS solo a maggio di quest’anno. Con questo progetto, Fondazione Cariplo punta ad ottimizzare la comunicazione interna, dalla gestione di news (disponibili anche in push sulle APP ufficiali SP), alla creazione di eventi, alla divulgazione di materiale interno.

Seguiranno nelle prossime settimane altri 2 rilasci, per completare l’opera iniziata solamente a fine settembre.

Complimenti alle persone che ci hanno lavorato, portando a casa il risultato e rendendo possibile tutto questo!

Ma non è finita qui…molto altro sta bollendo in pentola per il 2018! Rimanete dunque in ascolto per conoscere i nuovi go-live del mese e i clienti entranti nella prossima newsletter.

Se nel frattempo invece volete rivedere lo storico dei mesi scorsi guardate QUI.