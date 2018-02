Ring the bell – Febbraio ’18

A febbraio 2018 entra nel parco MHT:

Messaggerie del Garda

L’azienda ha scelto MHT per implementare il proprio ERP.

Il gruppo ha sede a Castiglione delle Stiviere e si occupa di trasporti e logistica. E’ in atto un profondo revamping della propria struttura informativa e la scelta per la soluzione da adottare per supportare finance e ciclo passivo è stato Microsoft Dynamics NAV.

MHT, intervenuta dopo che altri partner non erano riusciti a convincere il cliente, non tanto sulla soluzione quanto per le competenze specifiche di settore è stata scelta come partner di riferimento.

Le attività di implementazione saranno condotte in collaborazione con DOIT Soft.

Messaggerie ha inoltre scelto di testare l’hosting della soluzione su Azure. Si tratta di un’ulteriore conferma dell’attenzione che il mercato sta ponendo sui servizi cloud Microsoft.

Parte inoltre un primo progetto per la gestione documentale basata su Sharepoint.

COVEME

L’azienda passa a MHT per avviare Dynamics 365 for Finance and Operation.

Il gruppo opera nella produzione di film plastici (pellicole). Ha sedi a Bologna, Gorizia, in Cina e in Germania. lo stabilimento Cinese utilizza già da anni Dynamics AX 2009.

Per andare a gestire 2 nuove start up, Coveme ha scelto la nuova soluzione cloud di Microsoft beneficiando delle condizioni favorevoli riservate ai clienti esistenti.

Il progetto è da considerarsi un pilota per conoscere e testare la soluzione, con l’obiettivo di mettere in cantiere nei prossimi anni la sostituzione del vecchio AS400 che ancora viene utilizzato nella capogruppo.

Ci aspettiamo quindi anche su questo fronte significative evoluzioni.

I go-live che hanno visto la luce sono:

Equitalia

Equitalia, società che fa riferimento all’Agenzia delle Entrate, aveva 900 utenti distribuiti in modo capillare in ogni regione. MHT ha affrontato una profonda riorganizzazione aziendale del cliente che ha portato, non solo a una fusione in un’unica company le tre esistenti, ma anche una riorganizzazione funzionale, trasformando, inoltre l’azienda da SPA a EPE (Ente Pubblico Economico). Il volume dei dati con cui lavorare era decisamente enorme: 2 milioni circa di transazioni contabili al mese, con un elevato numero di interfacce (tra le 12 e le 15). Il progetto era complesso ed articolato anche per il numero dei soggetti coinvolti nella delivery, dal momento che MHT si trovava all’interno di una RTI con altri due partner. Inoltre, per una consegna efficace del progetto, è stata posta particolare attenzione al protocollo e alle politiche di sicurezza, non trascurando nessun aspetto della cybersecurity.

ATV

L’azienda, produttrice di valvole industriali per differenti settori, è cliente MHT da qualche tempo. Qui è avvenuto il del progetto SharePoint documentale.E’ stato realizzato un portale SharePoint per gestione documentale riguardante il ciclo di pubblicazione dei disegni costruttivi aziendali, con workflow approvativo tra i vari attori di ATV (dai disegnatori ai responsabili) e munito di meccanismi di gestione security, standard e non. L’implementazione è perfettamente integrata con Dynamics AX2012.

Ital Gas Storage

L’azienda è una società dedicata alla gestione del primo sito di stoccaggio di gas nel Paese ad essere realizzato da un operatore indipendente, con capitali internazionali.Da febbraio 2018 utilizza Microsoft Dynamics 365 for Financial and Operations per la gestione dei propri processi di contabilità generale, fornitori, clienti e cespiti.Il progetto prevede ora una fase impegnativa per l’integrazione di Dynamics 365 FO con il loro sistema Operations, in fase di realizzazione da parte di Engineering.

Fondazione Cariplo

La Fondazione è impegnata, da oltre 25 anni, nel sostegno, nella promozione e nell’innovazione di progetti legati ad arte e cultura, ambiente, sociale e ricerca scientifica. Ogni anno vengono realizzati mediamente più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. Fondazione Cariplo è uno dei principali azionisti di BancaIntesa – San Paolo IMI e come tale è un soggetto strategico per Gruppo Engineering.Da fine gennaio Fondazione Cariplo è live con il modulo Finance di Dynamics 365 for Financial & Operations, integrato con il loro gestionale (in via di rifacimento con un progetto Dynamics CRM che prevede il live a luglio) e gli applicativi Zucchetti che gestiscono i cedolini dei collaboratori di Fondazione.Dynamics 365 For Finance and Operations costituisce oggi uno degli elementi fondamentali nella gestione del processo delle erogazioni, oltre a rispondere ai requisiti civilistici specifici del settore per la gestione della contabilità generale.

Bikkembergs

L’azienda di moda fondata nel 1986, è ormai un marchio di fama mondiale. Il progetto Dynamics 365 for Finance and Operation full Cloud ha visto l’implementazione del ciclo attivo e passivo con l’utilizzo delle anagrafiche master clienti, fornitori, ordini di acquisto e fattura di vendita a testo libero. Inoltre, è stata implementata l’anagrafica articoli con il fine di tracciare movimentazioni, disponibilità e controllo di gestione con reportistica a supporto.

Eurocolori

Rollout di una piccola company acquisita da Colorificio San Marco, con la messa in produzione di tutti i processi così definiti anche per la capogruppo: ciclo attivo, passivo, produzione e logistica.

Complimenti alle persone che ci hanno lavorato, portando a casa il risultato e rendendo possibile tutto questo!

E come sempre, non è finita qui! Rimanete in ascolto per conoscere i nuovi go-live del mese e i clienti entranti nella prossima newsletter.

Se nel frattempo invece volete rivedere lo storico dei mesi scorsi guardate QUI.