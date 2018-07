Ring the bell – Giugno‘18

I nuovi clienti:

LUCCHINI RS

Il Gruppo Lucchini, uno dei principali produttori di ruote per treni mondiali, con sede a Lovere, si compone di due divisioni: “Forgiature” e “materiale rotabile per treni”. L’azienda ha scelto Dynamics 365 quale propria soluzione CRM e MHT come partner con cui procedere all’implementazione della soluzione.

Il progetto prevede nella prima fase l’avvio della soluzione relativa all’area Sales. Sono coinvolte l’azienda italiana e quella UK. In fasi successive si procederà con i Rollout nelle altre company del gruppo (polonia, Sud Africa…)

In prima battuta saranno coinvolti una quarantina di utenti.

Sella selection ci siamo confrontati con Salesforce e con SAP (presente nel cliente per la componente ERP).

Nella scelta è stata apprezzata l’utilizzabilità della soluzione e la buona copertura funzionale.

I go-live che hanno visto la luce sono:

MARPOSS

Marposs è un’azienda leader mondiale nella fornitura di strumenti di precisione per la misura ed il controllo in ambiente di produzione. Grazie ad MHT Marposs US e Marposs HQ sono andati live con la prima parte del progetto CRM dal 4 Giugno. Dal 2 luglio sarà richiesto agli utenti in US di usare il modulo CRM in modo esclusivo per la gestione di lead e contatti. Il roll-out delle varie filiali distributrici, e in fase di start-up, sarà protagonista di un ulteriore go-live in alcuni paesi già a partire dal prossimo autunno.

KERING

Kering è una delle holding più importanti nell’ambito luxury. Nel processo di apertura di un ticket After Sales all’interno della piattaforma Kering Service basata su Dynamics AX 2009 (Client, Sharepoint ed iPad), all’interno del progetto Lumiere sono state implementate le seguenti integrazioni:

Pubblicazione delle informazioni del cliente finale B2C vs il CRM Kering (Siebel) attraverso uno layer SOA di interfaccia

di interfaccia Pubblicazione dei ticket di After Sales vs SalesForce per esposizione nella nuova piattaforma “Luce” in capo agli store Worldwide

Il progetto si è sviluppato in un elapsed di 7 mesi, ed ha viste coinvolte 6 diverse società per l’integrazione di 6 differenti sistemi.

Complimenti alle persone che ci hanno lavorato, portando a casa il risultato e rendendo possibile tutto questo!

