Ring the bell – Maggio ’18

I go-live che hanno visto la luce sono:

Arcese

In oltre 50 anni di attività il Gruppo Arcese si è evoluto da azienda specializzata in trasporti a operatore logistico integrato, in grado di fornire servizi innovativi a copertura dell’intera supply chain. L’implementazione delle funzionalità HR di D365FO si pone i seguenti obiettivi:

Razionalizzare le informazioni ad oggi frammentate su diversi supporti per renderle univoche e consistenti

Rendere più efficiente il lavoro degli attori coinvolti attraverso l’automazione di alcune attività

Introdurre modalità di collaborazione per una gestione HR più efficace

Il progetto prevede l’integrazione di soluzioni realizzate da MHT (D365FO-HR, Sharepoint, PowerBI) e altri sistemi (workflow management, paghe, gestione presenze, accounting) relativamente a: gestione anagrafiche, struttura organizzativa, ruoli e posizioni, assegnazione asset, flussi di onboarding e offboarding.

ST Powder Coatings

ST Powder Coatings S.p.A. azienda altamente specializzata nella produzione di vernici in polvere espande il suo mercato nell’ Europa occidentale, fondando una nuova company ed estendendo l’installazione di Microsoft Dynamics AX. Il progetto di roll out ha coinvolto un partner locale che ha supportato MHT nell’implementazione del processo attivo, passivo e contabile garantendo di fatto la distribuzione dei prodotti ST Powder anche in Portogallo.

Complimenti alle persone che ci hanno lavorato, portando a casa il risultato e rendendo possibile tutto questo!

