Ring the bell – Marzo‘18

I go-live che hanno visto la luce sono:

Milexia

L’azienda conta di una ventina di dipendenti ed opera nel settore dei componenti elettronici per l’industria. Esporta in tutta Italia

I moduli NAV avviati sono i moduli, contabilità, acquisti, vendite, logistica e magazzino

Il progetto Milexia S.p.a. prevede l’implementazione della soluzione Dynamics NAV con focus su diversi aspetti, quali: gestione della logistica, fatturazione in valuta e gestione di una divisa valutaria per la determinazione del prezzo di vendita, acquisti per approvvigionamento su scorta minima, generazione degli ordini di acquisto dagli ordini di vendita, pianificazione degli approvvigionamenti su piani di vendita.

THUN

Avvio campagna Vodafone. Rilascio modulo Service.

Complimenti alle persone che ci hanno lavorato, portando a casa il risultato e rendendo possibile tutto questo!

E come sempre, non è finita qui Rimanete in ascolto per conoscere i nuovi go-live del mese e i clienti entranti nella prossima newsletter.

Se nel frattempo invece volete rivedere lo storico dei mesi scorsi guardate QUI.