Ring the Bell – Novembre ’17

Questo mese entrano nel parco MHT:

Milexia Italia Spa

L’azienda ha incaricato MHT di supportarla nel progetto di rifacimento del proprio ERP già basato su una vecchia versione di Dynamics NAV.

Milexia Italia Spa che ha base a Milano si occupa della distribuzione nel sud Europa di componenti elettronici ed elettromeccanici (connettori). Il loro mercato di riferimento è quello militare e aeronautico.

Il progetto, partito in questi giorni, prevede il live ad Aprile e un rifacimento del sistema attraverso l’uso della soluzione standard.

Milexia (in passato Microelit) si troverà a gestire un nuovo sistema informativo basato su Dynamics NAV come ERP, Dynamics 365 come CRM (già in uso), Office 365. Su un’infrastruttura in cloud con Azure e condito con Power BI per avere il pieno e completo controllo delle informazioni.

E’ la concreta testimonianza della capacità di MHT di operare a 360° su tutte le principali componenti Microsoft. Competenze che il mercato ci riconosce andando a privilegiare le proposte MHT rispetto a proposte di nostri concorrenti.

Ital Gas Storage

Per MHT si tratta del primo progetto Dynamics 365 for Finance and Operation on premise.

Ital Gas Storage è il primo operatore italiano nello stoccaggio di GAS, un’attività altamente strategica volta a diminuire la dipendenza dell’Italia dall’approvvigionamento di gas e petrolio dall’estero.

L’azienda si occuperà di stoccare gas in un vecchio giacimento, ormai esaurito, a Lodi

L’iniziativa, partita ben sei anni fa, vedrà nel 2018 l’avvio della fase operativa. Il sistema informativo a supporto di questo business sarà fornito da MHT per la componente finance, e da Engineering per le altre aree.

Ancora una volta, la stretta sinergia tra le competenze di Engineering, player di riferimento nel mercato delle utility, e di MHT, all’avanguardia nel veicolare Dynamics 365, risulta vincente!

MHT è uno dei pochi partner a livello mondiale ad avere una expertise sulla versione on premise di Dy365 F&O, disponibile da giugno 2017.

Il progetto è sfidante e con tempi molto stretti. Anche per questo, in una prima fase, ci appoggeremo alla soluzione cloud.

Un plauso particolare va inoltre riservato a chi ha avuto il compito di coordinare le articolate fasi di pre-vendita.

I go-live che hanno visto la luce sono:

Kering – Delay & Survey

In ambito del macro-progetto “Customer Experience” – progetto “Waiting with joy” MHT ha implementato un algoritmo di recapito email di Survey ai clienti B2C, al fine di misurarne il livello di soddisfazione nell’esperienza di After Sales

Kering – Australia

Si conclude l’espansione della soluzione MHT After Sales; ultima destinazione è quella degli Store e nel Regional Customer Service Gucci in Australia e Nuova Zelanda

Kering – SPLIT sistemi

Dall’unica istanza Gucci, multipiattaforma (Client-WebApp-iPad) viene generata una seconda istanza parallela per tutti gli altri brand NON Gucci del gruppo Kering (Balenciaga ed Saint Laurent e prossimi Alexander McQueen) – anch’essa multipiattaforma (Client-WebApp-iPad). MHT adegua il suo assetto ed il presidio presso il cliente per fronteggiare il doppio sistema

Azimut

Dopo un lungo lavoro che ha visto impegnato il team CRM per diverso tempo, è finalmente live il progetto AZIMUT per la Gestione del Service, orientato ai Dealer World Wide e a tutti gli utenti di service interni. Il progetto inoltre si interfaccia con la soluzione AX per tutta la gestione degli ordini e della pubblicazione delle fatture a corredo delle riparazioni\forniture.

TOD’s

Da qualche settimana è stata rilasciata a livello World Wide un’ applicazione navigabile sia su app mobile che portale web, integrata con MS Dynamics CRM, per il presidio della rete retail. Un tool importante che permette di effettuare delle valutazioni per negozi ed i relativi store manager da parte dei retail operation manager. È possibile consultare l’anagrafica dei negozi, effettuare valutazioni sotto forma di sondaggio, visualizzare l’andamento dei negozi, dell’area, del brand grazie ai grafici BI integrati e calcolare indirettamente le performance dei responsabili di negozio stessi. Uno strumento fondamentale per la gestione dei punti vendita del cliente e un progetto strategico per MHT, poiché ci introduce verso lo step successivo, ovvero la valutazione di tutto il personale retail.

Thun

Sfruttando il know-how acquisito con il cliente TOD’s (di cui sopra), il team CRM mette a segno il secondo colpo con il modulo “evaluation” che permette tramite app dedicata su ipad di effettuare le valutazioni degli store e di aprire direttamente in CRM le segnalazioni di eventuali anomalie. Interfacciato con Dyn365 on cloud è il primo progetto che sperimenta anche il modulo “HUB”.

Complimenti alle persone che ci hanno lavorato, portando a casa il risultato e rendendo possibile tutto questo!

Ma non è finita qui…molto altro sta bollendo in pentola per le prossime settimane. Rimanete dunque in ascolto per conoscere i nuovi go-live del mese e i clienti entranti nella prossima newsletter.

Se nel frattempo invece volete rivedere lo storico dei mesi scorsi guardate QUI.