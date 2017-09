Ring the bell

40 progetti live, 11 nuovi clienti, 194 risorse impegnate e 9 mesi di duro lavoro: questi sono i numeri che MHT ha registrato dall’inizio dell’anno ad oggi. Ragazzi, COMPLIMENTI!!!

Un risultato possibile grazie al lavoro costante di tutto l’MHTeam, che ha portato a termine con successo trattative e progetti AX, CRM, Dynamics 365, BI e ancora NAV, Sharepoint e non per ultimo la vendita di licenze Office 365.

Curiosi di sapere i dettagli di ciascun progetto o di conoscere i nuovi clienti? Ecco per voi il bignami che aspettavate, proprio QUI, con nomi e descrizione di tutto quanto è stato realizzato.

In MHT non siamo stati di certo con le mani in mano e molto altro sta bollendo in pentola per le prossime settimane… Rimanete dunque in ascolto per conoscere i nuovi go-live del mese e i clienti entranti nella prossima newsletter.