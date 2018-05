SMAC non indica un bacio ma è un acronimo per indicare social network, mobile, analytics e cloud, quattro elementi che costituiscono l’asse portante del mondo sempre più digitalizzato di oggi e che hanno cambiato il mondo dell’impresa.

L’influenza sui processi di business è stata rilevante, tanto da condurre a una rivisitazione di come si opera sia all’interno che all’esterno dell’Azienda.

All’esterno il Cliente viene visto a 360° gradi, con un’attenzione continua agli aspetti di marketing e customer service in ottica di multicanalità. L’operatività in mobilità, è utile sia per gli employee interni all’azienda sia per i fornitori, clienti consentendo una maggiore responsività e attenzione continua.

La pervasività del cloud permette di collegare siti e branches in tutto il mondo, superando i limiti della localizzazione geografica e dello storage, con accesso immediato ai dati ed al loro scambio diffuso pur mantenendo un controllo centralizzato.

La mole di dati, che vengono da sensori di dati (IoT) piuttosto che fonti diverse sia interne che esterne consente di analizzare e valutare le situazioni così che il management disponga di informazioni da utilizzare real time e per costruire sempre nuove strategie di successo.

Ed allora SMAC!

Per supportare al meglio la digital transformation è necessario avere degli strumenti di supporto come Microsoft Dynamics 365 che offre tutti i tool necessari, dalle piattaforme cloud alle integrazioni con i social media, applicativi per il Customer Service ed il marketing, ERP a copertura di tutte le aree aziendali e la flessibilità necessaria ad essere applicati in tutti i mercati.

