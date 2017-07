3 tip per il Sales team

Il mercato è in costante e rapida evoluzione e posizionarsi al meglio in esso diventa essenziale. Ma come si può essere competitivi, e nel contempo gestire al meglio le richieste specifiche di un cliente sempre più esigente?

Una soluzione come Microsoft Dynamics 365, con il modulo for Sales può essere la risposta adatta per supportare il Sales team dalla vendita alla gestione del cliente.

1. Aumentare efficacia ed efficienza

Grazie all’analisi predittiva, digital intelligence e alla valutazione delle lead automatizzata, il Sales team può verificare e gestire tutto il processo di vendita, dal pre al post, in un unico luogo, utilizzando tutti i tools per aumentare la strategia e l’operatività.

La condivisione delle informazioni assume un ruolo centrale, grazie all’integrazione con Office 365 e gli strumenti di produttività. Tutto il team può condividere in real time, tutte le informazioni di una lead, di un prospect, o di aggiornamenti relativi ad un cliente già acquisito. Le dashboard sono semplici da utilizzare e consentono di definire gli obiettivi e di monitorare i risultati con facilità. Tutto questo grazie anche alla versione mobile della soluzione Microsoft Dynamics 365 for Sales.

2. I Big Data

Dopo aver deciso una strategia per lo sviluppo dei clienti sia prospect sia già acquisiti, è importante analizzare i dati generati e comprenderne il valore nel processo decisionale delle vendite.

I dati di vendita possono includere la demografia dei clienti e le prospettive di CRM, i dati sulle commissioni sui comportamenti di vendita, i dati sull’utilizzo dei contenuti nei sistemi di abilitazione alle vendite, le informazioni sui contratti, l’input del supporto clienti, i dati sui feedback e gli strumenti di monitoraggio dell’esperienza del cliente. La diversificazione delle necessità, che variano da business a business, viene ampiamente soddisfatta attraverso la grande flessibilità operativa dell’applicativo, che si collega efficacemente anche ai social (Facebook, LinkedIN, etc .) recependo quello che si denomina come “sentiment” della clientela, dei prospects, del mercato.

L’integrazione di tutti i differenti set di dati è fondamentale nella costruzione del processo decisionale.

Questo può essere possibile con Power BI, il tool di business intelligence integrato nella soluzione Microsoft Dynamics 365, che permette l’analisi e la gestione dei dati grazie agli Analytics.

3. Cloud

L’intelligenza artificiale unita alle possibilità del cloud rende la condivisione dei dati qualitativi decisamente veloce. Non solo le informazioni viaggiano più velocemente, ma sono facilmente reperibili e condivisibili tra differenti settori, ma lo storage non è più un problema: lo spazio diviene illimitato, l’archiviazione agile e smart. Microsoft Azure, il cloud di Microsoft permette anche l’integrazione di business app dedicate da Microsoft Flow permettendo la generazione di automatismi ed azioni senza che sia necessario intervenire con personalizzazioni del SW.

Per saperne di più sulla soluzione Microsoft Dynamics 365 for Sales contattaci e seguici sui nostri canali social.