Social CRM: 3 vantaggi per il business

L’utilizzo dei social media è in costante aumento. I canali attraverso cui le aziende hanno la possibilità di interagire col cliente e aumentare la customer experience, accrescono notevolmente la customer engagement.

Gli strumenti social integrati con un CRM, ancora meglio con una soluzione come Dynamics 365 for Marketing, sono fondamentali per una migliore customer engagement, per monitorare e tracciare le conversazioni dei clienti sulle piattaforme di social media in tempo reale, rispondere rapidamente ai reclami e alle domande, identificare le tendenze del settore attraverso il monitoraggio social in tempo reale, analizzare attivamente i dati dei social media per prendere decisioni aziendali ben supportate e migliorare l’immagine del brand.

Inoltre, Dynamics 365 for Marketing promuove lo sviluppo di solide relazioni con i clienti consentendo all’azienda di tracciare le conversazioni dei clienti real time su varie piattaforme di social media, creando uno storico utile per la fidelizzazione del cliente. Ecco i tre principali vantaggi aziendali del social CRM:

Relazioni proficue col cliente

Lo strumento Dynamics 365 for Marketing diventa il supporto ideale per raggiungere tutti gli obiettivi social di business. Raggiungere un numero maggiore di lead, trarre il massimo profitto attraverso un monitoraggio efficace dei clienti, e dei social dei competitor. Il team Marketing può occuparsi di produrre una strategia di content management efficace e coinvolgente, che possa aumentare e fidelizzare clienti e follower. Grazie ai social monitoring tool presenti nella soluzione, è anche possibile analizzare e comprendere quale contenuto sia stato più efficace, grazie anche a KPIs dedicati.

Identificare le piattaforme giuste

Ovviamente, ci vuole un sacco di tempo e dedizione per produrre contenuti di alta qualità, accattivanti e originali. Tuttavia, se il contenuto prodotto non raggiunge i giusti canali di social media; allora tutto il duro lavoro fatto per generare il contenuto pertinente svanirà. Grazie a Dynamics 365 for Marketing si può evitare identificando il giusto canale di social media network secondo le esigenze del cliente e le esigenze della propria azienda. Dynamics 365 for Marketing sarà un supporto fondamentale per il team Marketing per individuare quali canali social siano i migliori per il proprio brand, come targetizzare al meglio il pubblico e le eventuali lead, nonché la migliore ora in cui i potenziali gruppi di pubblico sono attivi sui canali di social networking.

Aumentare le attività SEO di business

In precedenza, per le aziende era difficile creare contenuti incentrati sul cliente. Tuttavia, con l’aiuto di Dynamics 365 for Marketing, le aziende possono facilmente analizzare i dati dei clienti e identificare i gruppi di destinatari target e lead. Utilizzando le funzionalità della soluzione, le aziende possono avere una comprensione completa di ciò che il loro pubblico target sta cercando sui canali di social networking, i loro gusti, e il tipo di contenuti che gradiscono e condividono analizzando il tipo di parole chiave che i clienti stanno usando per cercare contenuti sulle varie piattaforme social.

Utilizzando queste informazioni, le aziende possono creare contenuti mirati, condivisibili e accattivanti che i follower e i clienti potrebbero trovare interessanti. Se i contenuti generati sono davvero coinvolgenti e di valore, i clienti apprezzeranno e condivideranno sicuramente i contenuti su vari canali di social media, che possono infine migliorare il sito web aziendale a livello di SEO. Inoltre, se i propri contenuti hanno un numero maggiore di condivisioni, Mi piace e commenti, la soluzione invierà un segnale positivo a Google per fare in modo che il sito web venga classificato ai primi posti nei risultati dei motori di ricerca.

Se vuoi saperne di più sulle opportunità di Microsoft Dynamics 365 for Marketing contattaci e seguici sui nostri social