Social News – Dicembre ‘17

Un albero di Natale in MHT con tante new entries! Se vi siete persi le mail di presentazione al loro arrivo, ecco un piccolo remind che vi aiuterà a ricordare il nome dei nuovi arrivati se doveste incontrarli alla macchinetta del caffè 😊 Diamo un caloroso benvenuto ai nostri nuovi colleghi ed un grande “in bocca al lupo” per questa nuova esperienza nell’MHTeam!

Questo mese entra nella squadra:

MARTA PEZZATO – Sede Treviso – Ax Finance Consultant

SALVATORE GRAZIANO – sede Torino – Cons CRM

CHRISTIAN DALLA TOR – sede Treviso – Dev AX

TUDOR TARASEVICI – sede Treviso – Dev AX

MARCO RENZETTI – sede Roma – Dev AX

JACOPO ROELLA – sede Torino – Consultant BI

GIORDANO CALLONI – sede Milano – Consultant AX

NICOLO’ STOCCO – sede Treviso – Cons T&L AX

FRANCESCO MONTERA – sede Treviso – Cons T&L AX

GIULIANO FILIPPONI – sede Milano – AX finance consultant

Salutiamo anche gli ex colleghi che hanno finito il loro percorso insieme a noi, augurando loro il meglio: Valentina Greco, Andrea Rigobello, Monica Greco, Ciro Esposito, Stefania Vacca e Lorenza Gentile.

Congratulazioni a Fabio Zito, Consultant AX della sede di Catania, per il suo recentissimo matrimonio!